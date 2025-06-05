Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Армия США начала строить FPV-дроны на «поле боя»
На американо-филиппинских учениях «Салакниб — 2025» военнослужащие 25-й пехотной дивизии армии США в полевых условиях произвели около 100 FPV-дронов при помощи мобильной лаборатории, оснащенной 3D-принтерами Stratasys F370.
Новая система позволила производить компоненты дронов на месте в соответствии с требованиями конкретной миссии. Подход отражает растущий акцент на модульных, одноразовых беспилотных системах, которые можно производить и запускать прямо на «линии фронта».
Собранные беспилотники предназначены для одноразового использования на коротких дистанциях с целью разведки, отвлечения внимания или нанесения ударов. Их быстрое производство и простота развертывания позволят пехоте поддерживать ситуационную осведомленность и возможности нанесения ударов.
Автоматическую межпланетную станцию Europa Lander построили для посадки на поверхность спутника Юпитера Европы с целью прояснить вопрос о предполагаемом подледном океане и его возможной обитаемости, но в 2023 году миссию отменили. Теперь специалисты NASA предложили альтернативный вариант использования аппарата: отправить его не на Европу, а на спутник Сатурна Энцелад.
Павианы, живущие большими социальными группами, часто перемещаются по своей территории коллективно, словно выстроившись в цепочку с определенным порядком. В прошлых исследованиях это объясняли по-разному. В некоторых работах сообщалось, что расположение обезьян случайно, но в других отмечалось, что это преднамеренная стратегия, с помощью которой павианы защищают уязвимых сородичей, помещая их в центр «строя». Недавно международная группа ученых с помощью высокоточного GPS-отслеживания прояснила этот вопрос.
Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана более полувека назад, существенно повлияли на понимание истории религий и древних языков. Документы написаны на арамейском и еврейском в период с III века до нашей эры по I век нашей эры. Для их датирования используют данные палеографии — анализа древних рукописей, но они не всегда опираются на образцы известного возраста. Археологические напластования также отсутствуют. В новой работе ученые впервые получили радиоуглеродные датировки ранее неизученных манскриптов и проанализировали их с помощью нейросетевой модели.
Человечество много тысячелетий живет рядом с разными вредителями. Вездесущие тараканы, мыши, крысы, вши, комары, а также множество врагов сельского хозяйства. Особый научный интерес — выяснить, откуда эти спутники людей переселились и как давно с нами соседствуют. Энтомологи выяснили, что кровососущие постельные клопы живут с человеком более 10 тысяч лет, то есть, вероятно, дольше прочих насекомых-синантропов.
Американские исследователи создали плодовых мушек, способных пристраститься к кокаину. Генетически модифицированных насекомых планируют использовать для изучения основ кокаиновой зависимости у людей.
Команда российских исследователей, включая ученых из НИУ ВШЭ, применили искусственный интеллект для анализа подписок 4,5 тысячи студентов на VK-сообщества. Оказалось, что алгоритмы могут с высокой точностью предсказывать, кто отличник, а у кого трудности с учебой.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Что такое микрочастицы и угрожают ли они человеку? А микропластик?
«Злой? Плохой? Хороший!»: что такое этика искусственного интеллекта и как она помогает сделать алгоритмы полезными и безопасными для людей
Глобальное потепление ослабляет тропические циклоны. Сделает ли это климат в России более суровым?
Растения-убийцы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии