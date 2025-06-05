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Армия США начала строить FPV-дроны на «поле боя»

На американо-филиппинских учениях «Салакниб — 2025» военнослужащие 25-й пехотной дивизии армии США в полевых условиях произвели около 100 FPV-дронов при помощи мобильной лаборатории, оснащенной 3D-принтерами Stratasys F370.

Дрон, созданный в полевых условиях / © Aylin Hernandez

Новая система позволила производить компоненты дронов на месте в соответствии с требованиями конкретной миссии. Подход отражает растущий акцент на модульных, одноразовых беспилотных системах, которые можно производить и запускать прямо на «линии фронта».

3D-принтер Stratasys F370 / © Aylin Hernandez

Собранные беспилотники предназначены для одноразового использования на коротких дистанциях с целью разведки, отвлечения внимания или нанесения ударов. Их быстрое производство и простота развертывания позволят пехоте поддерживать ситуационную осведомленность и возможности нанесения ударов.