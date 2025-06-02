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У Великобритании впервые за почти 30 лет смогут появиться истребители, оснащенные ядерным оружием

Газета The Sunday Times сообщила, что Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность приобретения истребителей F-35A Lightning II американской компании Lockheed Martin, способных наносить ядерные удары. Планируемая закупка станет крупнейшей с момента окончания холодной войны.

Истребитель F-35A Lightning II / © US Air Force

F-35A — единственный вариант истребителя Lightning, сертифицированный для перевозки тактической ядерной бомбы B61, разработанной в США, — оружия, играющего центральную роль в программе ядерного обмена НАТО.

Последняя тактическая ядерная бомба Великобритании, WE.177, была снята с вооружения в 1998 году, в результате чего у страны остались только подлодки класса Vanguard, вооруженные ракетами Trident.

Приобретение самолетов F-35A ознаменовало бы сдвиг в доктрине, обеспечив НАТО большую оперативную гибкость и одновременно диверсифицировав вклад Великобритании в общеальянсовый ядерный потенциал.