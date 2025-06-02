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Американец создал самый мощный в мире ручной лазер

Американский изобретатель и блогер Энтони Дрейк (Anthony Drake) собрал и протестировал ручной лазер, который способен выдавать постоянную мощность в 250 ватт. Новое устройство считается самым мощным ручным лазером из когда-либо созданных.

Самый мощный ручной лазер / © StyroPyro

Дрейк построил лазер после похода в хозяйственный магазин, где молодой человек приобрел массив диодов, оптику, регулятор напряжения, датчик температуры, вольтметр и литий-ионные аккумуляторы, питающие устройство, корпус которого изобретатель соорудил самостоятельно.

Самый мощный ручной лазер и его создатель / © StyroPyro

Ручная лазерная установка способна мгновенно ослепить или воспламенить кожу при контакте. Устройство способно плавить стекло и прожигать жесть.

© StyroPyro