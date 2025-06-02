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Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в июне 2025 года
После насыщенного весеннего сезона космическая отрасль вступает в лето с относительно медленным стартом. На июнь запланировано всего несколько миссий.
Вот краткий обзор некоторых космических миссий, за которыми стоит следить в июне 2025-го.
- Ракета Falcon 9 компании SpaceX 8 июня запустит четвертую частную пилотируемую миссию Axiom на МКС. В рамках этой экспедиции четыре астронавта в течение 14 дней проведут научные исследования на борту МКС. Экипаж возглавляет бывший астронавт NASA Пегги Уитсон. К ней присоединятся индийский астронавт Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньски и венгр Тибор Капу. Шукла войдет в историю как первый индийский астронавт, посетивший МКС.
- Япония планирует запустить спутник наблюдения за Землей не ранее 23 июня из Космического центра Танегасима. Новый аппарат стал совместным проектом Министерства окружающей среды, Национального института экологических исследований и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Эта миссия также ознаменует собой последний полет ракеты H-2A, разработанной компанией Mitsubishi Heavy Industries.
- Ожидается, что SpaceX проведет десятое испытание транспортной системы Starship в июне. Последний полет, состоявшийся 28 мая, закончился неудачей, но Илон Маск сообщил, что следующие три испытания пройдут с интервалом примерно в три-четыре недели — это означает, что следующий запуск состоится в июне.
- Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) запланировала две миссии ракет-носителей «Чанчжэн» на июнь. Эти запуски доставят спутники связи на низкую околоземную орбиту в рамках расширяющейся космической инфраструктуры Китая.
- Базирующаяся в Колорадо компания Sierra Space готовится к важной миссии: первому запуску своего многоразового космоплана Dream Chaser на МКС. Аппарат отправится в космос на борту ракеты Vulcan Centaur компании ULA с мыса Канаверал, что станет первым визитом Dream Chaser на космическую станцию.
В учебниках истории говорится, что в Новый Свет проказу завезли европейские колонизаторы. Произошло это после открытия Америки Христофором Колумбом в результате так называемого Колумбового обмена — когда между Америкой, Африкой и Старым Светом происходили перемещения растений, животных, культур, человеческих популяций, технологий и болезней. Однако анализ древней ДНК показал, что одна из форм проказы распространилась по двум континентам задолго до экспедиции испанского мореплавателя.
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
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Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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