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Николай Головин
Николай Головин
2 минуты назад
Рейтинг: +237
Посты: 728

Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в июне 2025 года

После насыщенного весеннего сезона космическая отрасль вступает в лето с относительно медленным стартом. На июнь запланировано всего несколько миссий. 

Сообщество
# SpaceX
# Китай
# космос
# ракеты
Запуск китайской ракеты / © VCG / Getty Images
Запуск китайской ракеты / © VCG / Getty Images

Вот краткий обзор некоторых космических миссий, за которыми стоит следить в июне 2025-го.

  • Ракета Falcon 9 компании SpaceX 8 июня запустит четвертую частную пилотируемую миссию Axiom на МКС. В рамках этой экспедиции четыре астронавта в течение 14 дней проведут научные исследования на борту МКС. Экипаж возглавляет бывший астронавт NASA Пегги Уитсон. К ней присоединятся индийский астронавт Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньски и венгр Тибор Капу. Шукла войдет в историю как первый индийский астронавт, посетивший МКС.
  • Япония планирует запустить спутник наблюдения за Землей не ранее 23 июня из Космического центра Танегасима. Новый аппарат стал совместным проектом Министерства окружающей среды, Национального института экологических исследований и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Эта миссия также ознаменует собой последний полет ракеты H-2A, разработанной компанией Mitsubishi Heavy Industries.  
  • Ожидается, что SpaceX проведет десятое испытание транспортной системы Starship в июне. Последний полет, состоявшийся 28 мая, закончился неудачей, но Илон Маск сообщил, что следующие три испытания пройдут с интервалом примерно в три-четыре недели — это означает, что следующий запуск состоится в июне.  
  • Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) запланировала две миссии ракет-носителей «Чанчжэн» на июнь. Эти запуски доставят спутники связи на низкую околоземную орбиту в рамках расширяющейся космической инфраструктуры Китая.
  • Базирующаяся в Колорадо компания Sierra Space готовится к важной миссии: первому запуску своего многоразового космоплана Dream Chaser на МКС. Аппарат отправится в космос на борту ракеты Vulcan Centaur компании ULA с мыса Канаверал, что станет первым визитом Dream Chaser на космическую станцию.
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# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
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Legechecka Alexander
11 часов назад
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