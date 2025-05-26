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SpaceX назвала причины последней аварии Starship

Starship отправляется в восьмой испытательный полет / © SpaceX

По данным компании Илона Маска, вскоре после отделения второй ступени Starship — непосредственно самого корабля Starship от Super Heavy — в районе одного из центральных двигателей Raptor произошла «вспышка», которая привела к «воспламенению» и отключению еще двух соседних двигателей, а также одного из трех двигателей, адаптированных для работы в вакууме. Эта цепочка событий привела к тому, что инженеры потеряли контроль над Starship, а затем аппарат был уничтожен.

Представители SpaceX заявили, что внесли изменения в двигатели Raptor и конструкцию топливной системы, чтобы не допустить подобного воспламенения горючего.

Напомним, что недавно SpaceX получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на девятый испытательный полет транспортной системы Starship, который запланирован на 28 мая.