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В Мьянме впервые сбили военный вертолет с помощью FPV-дрона

Члены военной организации «Армия независимости Качина», сражающиеся за независимость Качина, одной из народностей Мьянмы, сообщили, что им удалось сбить правительственный вертолет Ми-17 с помощью FPV-дрона.

FPV-дрон атакует Ми-17 / © TNISO

В социальных сетях появилось видео, на котором FPV-дрон, управляемый оператором «Армии независимости «Качина», летит к вертолету, зависшему всего в нескольких метрах над землей. Потом видео обрывается, когда БПЛА оказывается прямо рядом с лопастями винта вертолета. Затем на кадрах, снятых с другого ракурса, виден взрыв на Ми-17.

FPV-дрон поражает Ми-17 / © Woofers / Х

Представители «Армии независимости Качина» сообщили, что вертолет позже рухнул неподалеку, в результате чего погибли все находившиеся на борту.

Правительство Мьянмы подтвердило эту информацию, однако заявило, что Ми-17 упал из-за технической неисправности.

© Woofers / Х

Дрон FPV (First Person View) представляет собой БПЛА, который позволяет оператору управлять им с точки зрения пилота благодаря видео в реальном времени.