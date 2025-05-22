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В самолетах бюджетных авиакомпаний могут появиться стоячие места

На выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге, которая прошла семь лет назад, итальянский производитель кресел компания Aviointeriors представила концепт вертикальных сидений Skyrider, напоминающих велосипедные седла. Тогда идею раскритиковали и, кажется, забыли о ней, однако, как оказалось, не на всегда.

Вертикальные сидения Skyrider 2.0 / © Aviointeriors

По данным британской ежедневной газеты Daily Mail, со следующего года в салонах ряда воздушных судов бюджетных авиакомпаний могут появиться доработанные мягкие вертикальные сидения Skyrider 2.0, которые не позволят пассажирам нормально сидеть.

Вертикальные сидения Skyrider 2.0 / © Aviointeriors

Таким образом, перевозчики планируют увеличить количество перевезенных пассажиров на 20%, а также сэкономить на техническом обслуживанием инновационных «кресел».

Модернизированные Skyrider 2.0 имеют больше набивки, по сравнению с предыдущей версией, и получили более прочные крепления: стойки соединяют каждый ряд с потолком и полом, а не просто крепят раму к рельсу.