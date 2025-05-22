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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
7 минут назад
Рейтинг: +378
Посты: 650

Объявлены победители конкурса фотографий «Ученый за работой — 2025»

Редакция престижного научного журнала Nature огласила итоги своего шестого по счету ежегодного конкурса фотографий «Ученый за работой — 2025» (Nature’s Scientist at Work 2025). Снимки победителей этого года создают уникальную галерею, в которой запечатлены полярный телескоп, окутанный горным туманом пейзаж, миниатюрные лягушки и даже биолог-китовед.

Сообщество
# наука
# учёные
# фотографии
Американские исследователи очищают тарелки полярного телескопа от снега на станции Амундсен-Скотт,  Южный полюс / © Aman Chokshi
Американские исследователи очищают тарелки полярного телескопа от снега на станции Амундсен-Скотт,  Южный полюс / © Aman Chokshi
Специалист готовит к запуску воздушный шар на вершине горы Ароания, Греция, для исследований в рамках проекта CleanCloud, направленного на изучение процессов формирования облаков / © Lionel Favre
Специалист готовит к запуску воздушный шар на вершине горы Ароания, Греция, для исследований в рамках проекта CleanCloud, направленного на изучение процессов формирования облаков / © Lionel Favre
Исследовательница демонстрирует лягушат в заповеднике Лассен, Калифорния, которых подвергнут обработке в ротивогрибковом растворе для борьбы с хитридиевым грибком Batrachochytrium dendrobatidis / © Ryan Wagner
Исследовательница демонстрирует лягушат в заповеднике Лассен, Калифорния, которых подвергнут обработке в ротивогрибковом растворе для борьбы с хитридиевым грибком Batrachochytrium dendrobatidis / © Ryan Wagner
Биолог-китовед Рикардсен готовится с помощью специального духового ружья установить датчики для отслеживания маршрутов передвижения косаток и горбатых китов  / © Emma Vogel
Биолог-китовед Рикардсен готовится с помощью специального духового ружья установить датчики для отслеживания маршрутов передвижения косаток и горбатых китов  / © Emma Vogel
Китайские геологи занимаются исследованиями перспективного месторождения золота в Восточной Сибири / © Jiayi Wang
Китайские геологи занимаются исследованиями перспективного месторождения золота в Восточной Сибири / © Jiayi Wang
Специалисты собирают ледяные керны для изучения микроорганизмов, адаптировавшихся к существованию в суровых арктических условиях / © Dagmara Wojtanowicz 
Специалисты собирают ледяные керны для изучения микроорганизмов, адаптировавшихся к существованию в суровых арктических условиях / © Dagmara Wojtanowicz 
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# горбатые киты
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# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
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