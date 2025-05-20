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Стартап Interlune показал прототип машины для добычи гелия-3 на Луне

Руководители американской космической компании Interlune представили прототип полноразмерной машины для добычи полезных ископаемых на Луне.

Прототип машины для добычи гелия-3 на Луне / © Interlune

Машина, созданная в партнерстве с производителем сельскохозяйственного и промышленного оборудования Vermeer, предназначена для обработки до 100 тонн лунного реголита в час с целью получения редкого изотопа гелия — гелия-3 (He-3).

Художественное изображение ракеты с капсулой, содержащей гелий-3, которая отправляется на Землю / © Interlune

Предположительно, в будущем гелий-3 будут активно использовать в квантовых компьютерах, термоядерных реакторах, а также в качестве космического топлива.

Компания Interlune планирует реализовать проект в три этапа:

Crescent Moon (конец 2025 года): запуск орбитального аппарата к южному полюсу Луны для поиска участков с высоким содержанием гелия-3;

Prospect Moon: отправка посадочного модуля для измерений на месте и тестирования технологий добычи;

Harvest Moon (2029): добыча гелия-3 и доставка его на Землю.



