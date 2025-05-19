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Стартап Hstar построит аналог Starship

Космическая компания Hstar, основанная бывшими сотрудниками SpaceX, Thales Alenia Space и NASA, сообщила, что начала разработку полностью многоразовой тяжелой ракеты-носителя.

Рендер ракеты Hstar / © Hstar

Согласно опубликованным Hstar рендерам, новый аппарат напоминает Starship компании SpaceX.

Рендер ракеты Hstar / © Hstar

Разрабатываемая ракета состоит из двух ступеней диаметром восемь метров. В полностью многоразовом режиме она должна доставлять на низкую околоземную орбиту до 40 тонн полезной нагрузки, а в частично многоразовом — 60 тонн.

Когда ракета Hstar отправится в первый полет не сообщается, однако стартап уже предлагает всем желающим забронировать тур в космос.



