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СГМУ им. В.И. Разумовского
СГМУ им. В.И. Разумовского
4 минуты назад
Рейтинг: 0
Посты: 5

Врачи СГМУ спасли руку мужчине с тяжелым поражением нерва

До обращения к медикам Саратовского медуниверситета пациенту были поставлены неверные диагнозы, что привело к ухудшению состояния и появлению нового симптома — нарушения функций кисти.

Сообщество
# медицина
# операции
# сгму

44-летний мужчинапоступил в больницу с симптомами, похожими на дорсопатию шейного отдела позвоночникаи посттравматический тендинит. Несмотря на долгое консервативное лечение,улучшений не наступило, напротив, появились новые тревожные признаки: нарушениефункций кисти и выраженный болевой синдром.

Тщательное обследованиепозволило саратовским врачам выявить настоящую причину страданий пациента:опухоль в подмышечной области, сдавливающую важнейшие структуры плечевогосплетения. Было принято решение о проведении сложной многоступенчатой операциибригадой опытных специалистов под руководством нейрохирурга Андрея Чехонацкогосовместно с врачами-хирургами Сергеем Потахиным и Андреем Елисеевым.

Хирургическоевмешательство потребовало исключительного профессионализма, так как большаяопухоль находилась в труднодоступном месте, сдавливая нервные окончания икровеносные сосуды. Новообразование диаметром 6х7 сантиметров было удалено безповреждения всех прилегающих нервных путей.

После успешной операциимужчина почувствовал заметные улучшения: спустя всего месяц рука снова сталаподвижной — увеличилась амплитуда движения, вернулась возможность подниматьпредметы.

Такие сложные операциивозможны исключительно в высоко специализированном многопрофильном медицинскомучреждении, располагающем коллективом квалифицированных врачей различныхспециальностей, что гарантирует достижение положительных результатов даже вособо сложных клинических ситуациях.

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Антропология
# африканцы
# Бразилия
# генетика
# коренные американцы
# происхождение
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Медицина
# кардиология
# мужчины и женщины
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# сердце
# синдром разбитого сердца
# смертность
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# ДНК
# пескари
# реки
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
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ФизТех
# векторы Киллинга
# измерения
# М-теория
# пространство-время
# теория всего
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Космонавтика
# «Буран»
# запуск
# космическая
# ракета-носитель
# сверхтяжелая
# энергия
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# New Shepard
# космос
# мифы
# США
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
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Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Иван Колупаев
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Rus, ну чел же сказал "загуглил" РИТЭГ конечно ни при чем просто копипастой захватилось ))) вот ссылка на подробный мануал. Там сказано примерно то же

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Rus K
3 часа назад
Alexander, тогда получается это не двигатели а источники питания.

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Serguei Chmakov
4 часа назад
... a предыдущие работы - в JHEP и Phys.Rev. D

Физики разработали новый метод «скручивания» пространства-времени

+ + + + + | + + + + +
4 часа назад
Да, оказывается такое возможно - никогда не увлекался подобным кубиком https://forum.mista.ru/topic/884617

Робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика 

Serguei Chmakov
4 часа назад
Вообще-то, "это" опубликовано в "European Physical Journal C". Где надо, чтобы было "официально"?

Физики разработали новый метод «скручивания» пространства-времени

Dmitriy Dorian
5 часов назад
Евгений, не могли бы вы уточнить, что именно было в том "технологическом заделе", и что используется до сих пор?

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Андрей Владимирович
5 часов назад
Пётр, прошу прощения за долгий ответ. Тут не о солнечных панелях идёт реч, их тут нет. В этом проекте просто зеркала.

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Андрей Владимирович
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Андрей Анцышкин
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Андрей Анцышкин
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Павел Моисеев
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Михаил Кузнецов
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Горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» повлияет на природу, заявил климатолог

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