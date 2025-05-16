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Врачи СГМУ спасли руку мужчине с тяжелым поражением нерва

До обращения к медикам Саратовского медуниверситета пациенту были поставлены неверные диагнозы, что привело к ухудшению состояния и появлению нового симптома — нарушения функций кисти.

44-летний мужчинапоступил в больницу с симптомами, похожими на дорсопатию шейного отдела позвоночникаи посттравматический тендинит. Несмотря на долгое консервативное лечение,улучшений не наступило, напротив, появились новые тревожные признаки: нарушениефункций кисти и выраженный болевой синдром.

Тщательное обследованиепозволило саратовским врачам выявить настоящую причину страданий пациента:опухоль в подмышечной области, сдавливающую важнейшие структуры плечевогосплетения. Было принято решение о проведении сложной многоступенчатой операциибригадой опытных специалистов под руководством нейрохирурга Андрея Чехонацкогосовместно с врачами-хирургами Сергеем Потахиным и Андреем Елисеевым.

Хирургическоевмешательство потребовало исключительного профессионализма, так как большаяопухоль находилась в труднодоступном месте, сдавливая нервные окончания икровеносные сосуды. Новообразование диаметром 6х7 сантиметров было удалено безповреждения всех прилегающих нервных путей.

После успешной операциимужчина почувствовал заметные улучшения: спустя всего месяц рука снова сталаподвижной — увеличилась амплитуда движения, вернулась возможность подниматьпредметы.

Такие сложные операциивозможны исключительно в высоко специализированном многопрофильном медицинскомучреждении, располагающем коллективом квалифицированных врачей различныхспециальностей, что гарантирует достижение положительных результатов даже вособо сложных клинических ситуациях.