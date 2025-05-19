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Исследователи обнаружили признаки человеческого расстройства у чат-ботов
Исследователи из Токийского университета (Япония) выявили сходство в поведении больших языковых моделей (LLM) типа ChatGPT компании OpenAI и людей, страдающих афазией.
Известно, что чат-боты довольно часто предоставляют на запросы пользователей выдуманную, то есть ложную информацию, но делают это очень уверенно. Эта проблема напоминает симптомы расстройства, известного как афазия, при котором люди могут говорить бегло, но не всегда понимают, о чем вещают. Расстройство возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга.
Специалисты задались вопросом, могут ли алгоритмы систем ИИ работать схожим образом с механизмами человеческого мозга, пораженного афазией. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые изучили закономерности активности мозга в состоянии покоя у людей с различными типами афазии и сравнили их с внутренними данными нескольких общедоступных чат-ботов. В результате обнаружили сходства в изучаемых процессах.
Ученые отметили, что полученные данные предлагают возможный новый способ классификации и мониторинга таких состояний, как афазия, на основе внутренней активности мозга, а не только внешних симптомов. Для ИИ это может привести к лучшим диагностическим инструментам, которые помогут инженерам улучшить архитектуру систем изнутри.
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Крис Фалкенберг (Chris Falkenberg) — концепт-дизайнер и цифровой иллюстратор из США, чьи работы создают эффект погружения в далёкие миры, высокотехнологичные цивилизации и воображаемые космические сценарии. Его художественный стиль сочетает точность технического рендеринга с кинематографичной атмосферой.
Экс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского Общественного телевидения решил «развеять миф» о Второй мировой войне. В частности, он заявил, что выигрыш Сталинградской битвы был не спасением для страны. Напротив, если бы немцы победили, уверен он, была бы создана объединенная историческая Армения — куда вошли бы земли, сегодня удерживаемые Турцией. Так ли все было на самом деле?
Споры вокруг выделения антропоцена в самостоятельную геологическую эпоху не утихли после официального отказа Международного союза геологических наук, наоборот, разожглись сильнее. Шведские геологи, придерживаясь логики союза, решили оценить легитимность других периодов кайнозойской эры и выяснили, что доказательства в пользу голоцена слабее, чем у антропоцена. Если идти дальше, то и половину ступеней кайнозоя можно откинуть.
Рыжие кошки давно привлекали внимание генетиков: большинство из них — самцы, среди самок такой окрас встречается значительно реже. Точку в этом вопросе поставили исследователи из Японии, обнаружив мутацию, отвечающую за рыжий окрас у домашних кошек.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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