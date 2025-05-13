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В США предложили вернуть на вооружение ядерные крылатые ракеты подводного базирования

На фоне стратегической конкуренции с Китаем и напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе американские законодатели начали обсуждать возможности создания крылатых ракет подводного базирования с ядерной начинкой (SLCM-N). В 2013 году аналогичные ракеты вывела из эксплуатации администрация президента Барака Обамы.

Художественное изображение американской подлодки / © USN

Представители Военно-морских сил США недавно заявили о желании снова получить ядерные ракеты для модернизированных подлодок класса Virginia. Однако программа по разработке современного оружия требует инвестиций в два миллиарда долларов на саму ракету и дополнительные 400 миллионов долларов на ядерную боеголовку.

Конгресс включил программу в нынешний законопроект об обороне, но ее будущее все равно пока под вопросом.