Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» повлияет на природу, заявил климатолог

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM

В интервью газете Financial Times профессор кафедры атмосферных наук Иллинойсского университета и автор докладов Межправительственной группы экспертов по изменению климата Дональд Уэбблс сообщил, что он проинформировал руководство NEOM о том, что масштабы строительства могут повлиять на погодные условия и траекторию песчаных бурь.

Уэбблс неоднократно поднимал вопрос о том, как «Зеркальная линия», горнолыжный курорт Trojena и многочисленные курорты, построенные вдоль побережья Красного моря, могут изменить местную среду и погодные условия. Так, например, горизонтальный небоскреб представляет существенный риск для популяций примерно 2,1 миллиарда перелетных птиц более 100 видов, которые ежегодно осенью мигрируют из Европы в Африку. Они будут массово гибнуть, разбиваясь о зеркальные фасады здания.

Кроме того, только строительство «Зеркальной линии» приведет к выбросам более 1,8 миллиарда тонн углекислого газа, что эквивалентно общему объему выбросов Великобритании за четыре года.

Проект «Зеркальная линия», строительство которого идет на северо-западе Саудовской Аравии, будет включать в себя город длиной 170 километров, шириной 200 метров и высотой 500 метров.