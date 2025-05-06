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Американские военные получат дроны Grasshopper большой грузоподъемности

Военно-воздушные силы США совместно со специалистами компании DZYNE Technologies разработали элегантный беспилотный планер Grasshopper, который способен доставлять грузы массой боле 220 килограммов в районы, недоступные для традиционных самолетов.

БПЛА Grasshopper / © DZYNE Technologies

Запущенный с самолета-носителя, Grasshopper автономно стабилизируется в полете и способен развивать скорость до 176 километров в час. Он завершает миссию контролируемым снижением, используя парашют для посадки вблизи намеченной цели.

Планер Grasshopper приземляется вблизи намеченной цели / © DZYNE Technologies

По словам генерального директора DZYNE Technologies Мэтью Маккью, аппарат сможет выполнять различные задачи для военных, а также участвовать в операциях по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.