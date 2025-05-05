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Индия сымитировала бой между спутниками в космосе

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что провела имитацию боя между своими спутниками, запущенными в рамках миссии Space Docking Experiment (SpaDeX).

Фотографии аппаратов миссии SpaDeX в открытом космосе / © ISRO

По данным NDTV, космические аппараты SDX 01 и SDX 02, которые Индия использовала для отработки технологий стыковки и расстыковки на околоземной орбите, выполнили сложный маневр по сближению на скорости 28 800 километров в час, сымитировав бой.

Первоначально эти маневры не планировались в рамках миссии SpaDeX. Однако имитацию боя специалисты решили провести, чтобы использовать топливо, оставшееся у двух аппаратов.