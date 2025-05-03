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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +1001
Посты: 2189

Самое большое в мире судно, работающее на аккумуляторах, спустили на воду

Австралийская компания Incat выполнила обещание построить крупнейшее в мире пассажирское судно на аккумуляторах, спустив его 2 мая на воду со своей верфи в Хобарте. Длина судна составляет 130 метров, оно работает на электроэнергии, получаемой от аккумуляторов. Общая масса батарей — 250 тонн, а их мощность превышает 40 мегаватт-часов.

Сообщество
# Австралия
# технологии
# транспорт
Самое большое в мире судно, работающее на аккумуляторах / © Incat
Самое большое в мире судно, работающее на аккумуляторах / © Incat

Судно сможет перевозить до 2100 пассажиров и 225 транспортных средств. Оно будет курсировать между Буэнос-Айресом (Аргентина) и Уругваем по реке Ла-Плата. 

Самое большое в мире судно, работающее на аккумуляторах / © Incat
Самое большое в мире судно, работающее на аккумуляторах / © Incat
Самое большое в мире судно, работающее на аккумуляторах / © Incat
Самое большое в мире судно, работающее на аккумуляторах / © Incat
Самое большое в мире судно, работающее на аккумуляторах / © Incat
Самое большое в мире судно, работающее на аккумуляторах / © Incat
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# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
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