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Фотограф запечатлел борьбу змеи с цаплей

Фотограф дикой природы Маркос Родригес заснял 20-минутную битву между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида.

Борьба между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида / © Marcos Rodriguez

Родригес гулял с фотоаппаратом по мелководным озерам Орландо, когда его взору открылась отчаянная борьба за выживание.

Борьба между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида / © Marcos Rodriguez

Большая голубая цапля схватила змею, которая яростно отбивалась, обвиваясь вокруг клюва и шеи птицы.

Борьба между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида / © Marcos Rodriguez

Когда Родригес делал снимки, он понятия не имел, кто окажется победителем в схватке. Битва, казалось, стирала грань между хищником и его добычей.

Однако большая голубая цапля решительно желала есть, так что примерно через 20 минут, наконец, утомила змею и получила заслуженную награду.