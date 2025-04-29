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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
3 минуты назад
Рейтинг: +371
Посты: 640

Фотограф запечатлел борьбу змеи с цаплей

Фотограф дикой природы Маркос Родригес заснял 20-минутную битву между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида.

Сообщество
# животные
# природа
# птицы
# фотографии
Борьба между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида / © Marcos Rodriguez
Борьба между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида / © Marcos Rodriguez

Родригес гулял с фотоаппаратом по мелководным озерам Орландо, когда его взору открылась отчаянная борьба за выживание.

Борьба между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида / © Marcos Rodriguez
Борьба между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида / © Marcos Rodriguez

Большая голубая цапля схватила змею, которая яростно отбивалась, обвиваясь вокруг клюва и шеи птицы. 

Борьба между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида / © Marcos Rodriguez
Борьба между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида / © Marcos Rodriguez

Когда Родригес делал снимки, он понятия не имел, кто окажется победителем в схватке. Битва, казалось, стирала грань между хищником и его добычей.

Однако большая голубая цапля решительно желала есть, так что примерно через 20 минут, наконец, утомила змею и получила заслуженную награду.

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Космонавтика
# NASA
# Starliner
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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