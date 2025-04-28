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Китай представил новый грузовой космический корабль
Специалисты Китайской академии космических технологий (CAST) на выставке аэрокосмической науки в Шанхае показали модель нового грузового космического корабля следующего поколения «Цинчжоу», предназначенного для будущих миссий по доставке грузов на орбиту, в том числе к орбитальной станции «Тяньгун»
Сейчас «Цинчжоу» готовится к своему первому полету, который запланирован на конец текущего года. В космос его отправит многоразовая ракета «Лицзян-2», разработанная компанией CAS Space.
Название «Цинчжоу» в переводе с китайского означает «легкий корабль». Аппарат имеет цельную односекционную конструкцию с объемом грузового отсека 27 кубических метров и способен перевозить до двух тонн полезной нагрузки. Он предназначен для доставки научного оборудования, экспериментальных установок, различных научных полезных нагрузок и жизненно важных припасов для китайских космонавтов.
Особенностью «Цинчжоу» станет возможность транспортировки до 300 литров продукции, требующей хранения в условиях холодовой цепи, благодаря чему космонавты смогут получать свежие продукты даже во время длительных экспедиций.
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