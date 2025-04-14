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На спутниковых снимках обнаружили странный объект в «Зоне-51»

Недавно обнаруженная с помощью карт Google Earth треугольная структура на секретной военной базе «Зона-51» в Неваде вызвала бурное обсуждение в Сети.

Башня на секретной военной базе «Зона-51» / © Google

Странную башню, отбрасывающую длинную тень, обнаружили примерно в 130 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса. Сооружение видно на картах Google по координатам 37°14’46.5″N 115°49’24.0″W.

Башня на секретной военной базе «Зона-51» / © Google

Некоторые пользователи выдвинули версии о возможном инопланетном происхождении этого объекта, так как «Зона-51» давно стала культурным феноменом благодаря конспирологам, которые связывают этот объект с НЛО, инопланетянами и испытаниями экспериментальных самолетов.

В то же время военные эксперты предположили, что это, скорее всего, командно-диспетчерский пункт для управления полетами.