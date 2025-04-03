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Инженеры собрали основную структуру первого модуля окололунной станции Gateway

Франко-итальянская компания Thales Alenia Space завершила сборку основной структуры жилого и логистического модуля HALO (Habitation and Logistics Outpost) для окололунной станции Gateway. Об этом сообщил журналист издания European Spaceflight Эндрю Парсонсон.

Основная структура модуля HALO / © Thales Alenia Space

Теперь первый модуль для будущей лунной станции отправится в Аризону, где подрядчик NASA — компания Northrop Grumman — добавит последние штрихи.

Концепт станции Gateway / © NASA

Gateway будут запускать по частям. Первые компоненты, которые отправятся в космос — HALO и Power and Propulsion Element (PPE), — должны стартовать на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX не ранее декабря 2027 года.

Напомним, Gateway — будущий орбитальный комплекс, разрабатываемый NASA в рамках программы «Артемида» для поддержки пилотируемых и беспилотных миссий на Луну.



