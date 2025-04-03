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В Японии началась разработка марсианского посадочного модуля

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) разрабатывают технологию, которая могла бы позволить отправлять небольшие марсоходы на поверхность Красной планеты.

Концепт использования надувных аэрооболочек / © JAXA

Генеральный директор Института космических и астронавтических наук (ISAS) Масаки Фудзимото сообщил, что агентство работает над концептом использования надувной тормозной аэрооболочки для посадки космических аппаратов на Марс.

По его словам, этот подход объединит технологии, созданные инженерами JAXA для предстоящей миссии зонда MMX (Mars Moon eXploration) по доставке на Землю образцов грунта марсианского спутника Фобоса с технологиями космического аппарата Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), который совершил точную посадку на Луну в январе 2024 года.

Вместо сверхзвукового парашюта и жесткой аэрооболочки инженеры планируют использовать мягкую надувную аэрооболочку, которая будет крупнее, благодаря чему создаст большее сопротивление набегающей атмосфере и может быть развернута на больших высотах, чтобы выдерживать все этапы входа, спуска и посадки аппарата во время миссии на Марс.

Специалисты намерены использовать ее для доставки марсоходов весом от 100 до 200 килограммов на поверхность Красной планеты.