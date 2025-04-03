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Стало известно, когда первая партия интернет-спутников Amazon отправится в космос
Компания United Launch Alliance (ULA) сообщила, что запланировала пуск первых 27 аппаратов для создания группировки интернет-спутников Project Kuiper компании Amazon на 9 апреля 2025 года в рамках миссии KA-01.
Интересно, что 27 аппаратов станут самой тяжелой полезной нагрузкой, когда-либо стартовавшей на ракете Atlas V в самой мощной ее конфигурации — пять твердотопливных ракетных ускорителей плюс основной ускоритель — для вывода спутников на низкую околоземную орбиту.
ULA заключила контракт на пуск еще семи ракет Atlas V в интересах Project Kuiper и 38 запусков с использованием своей более крупной ракеты Vulcan Centaur.
Многомиллиардное соглашение Amazon о запуске спутникового интернета также включает три миссии ракеты Falcon 9 компании SpaceX, 18 запусков европейской Ariane 6 и до 27 запусков ракет New Glenn компании Blue Origin.
Космическая группировка Amazon, которая, как ожидается, составит конкуренцию Starlink Илона Маска, будет состоять из 3226 аппаратов. Они покроют спутниковым интернетом территорию между 56° северной широты и 56° южной широты, охватив, таким образом, примерно 95% населения земного шара.
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Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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