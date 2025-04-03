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Стало известно, когда первая партия интернет-спутников Amazon отправится в космос

Компания United Launch Alliance (ULA) сообщила, что запланировала пуск первых 27 аппаратов для создания группировки интернет-спутников Project Kuiper компании Amazon на 9 апреля 2025 года в рамках миссии KA-01.

Полезная нагрузка из 27 аппаратов Project Kuiper, скрытых под обтекателем ракеты Atlas V на мысе Канаверал во Флориде / © ULA

Интересно, что 27 аппаратов станут самой тяжелой полезной нагрузкой, когда-либо стартовавшей на ракете Atlas V в самой мощной ее конфигурации — пять твердотопливных ракетных ускорителей плюс основной ускоритель — для вывода спутников на низкую околоземную орбиту.

ULA заключила контракт на пуск еще семи ракет Atlas V в интересах Project Kuiper и 38 запусков с использованием своей более крупной ракеты Vulcan Centaur.

Многомиллиардное соглашение Amazon о запуске спутникового интернета также включает три миссии ракеты Falcon 9 компании SpaceX, 18 запусков европейской Ariane 6 и до 27 запусков ракет New Glenn компании Blue Origin.

Космическая группировка Amazon, которая, как ожидается, составит конкуренцию Starlink Илона Маска, будет состоять из 3226 аппаратов. Они покроют спутниковым интернетом территорию между 56° северной широты и 56° южной широты, охватив, таким образом, примерно 95% населения земного шара.