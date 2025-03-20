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Экс-астронавт NASA сообщил, когда люди отправятся на Марс
В прошлые выходные глава SpaceX Илон Маск заявил, что в конце следующего года он отправит на Марс человекоподобного робота Tesla Optimus, а в период с 2029 по 2031 год на Красную планету полетят корабли с людьми. Однако не все специалисты согласны с его прогнозом.
«До полета на Марс нам осталось добрых 15 лет, а не пять, как намекает Илон Маск», — заявил бывший астронавт NASA Хосе Эрнандес.
По мнению Эрнандеса, совершившего полет в космос в 2009 году на борту «Шаттла» STS-128, предстоит проделать огромную работу, прежде чем люди будут готовы отправить первый экипаж на планету, находящуюся примерно в 55,76 миллиона километров от Земли.
До полета на Марс, по словам Эрнандеса, еще предстоит вывести из эксплуатации Международную космическую станцию, вложить средства в создание лунной базы, где будут разработаны и протестированы технологии, ведь сегодня для экспедиции на Красную планету существует слишком много технических препятствий.
Эрнандес, возможно, прав, когда речь заходит о многочисленных технических препятствиях, с которыми сталкивается SpaceX при разработке и испытаниях Starship, когда два последовательных прототипа взорвались во время тестов. Проще говоря, возглавляемая Маском компания, еще далека от запуска людей на Марс.
Тем временем NASA все еще надеется использовать Starship для миссии «Артемида III» — первого более чем за полвека пилотируемого полета на поверхность Луны.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
Биологи набрели в лесах Панамы на гнездо колибри-якобина, где только что вылупился птенец. Когда специалисты рассмотрели его, то увидели необычно много рыжеватого пуха на теле, а сам птенец странно дергал головой. Скорее всего, птенец таким образом защищался от опасности — он подражал волосатой гусенице, которая обычно так же шевелится при угрозе. По словам исследователей, это редкий случай для птиц и тем более удивительный пример мимикрии позвоночного животного под беспозвоночное.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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