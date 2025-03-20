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Экс-астронавт NASA сообщил, когда люди отправятся на Марс

В прошлые выходные глава SpaceX Илон Маск заявил, что в конце следующего года он отправит на Марс человекоподобного робота Tesla Optimus, а в период с 2029 по 2031 год на Красную планету полетят корабли с людьми. Однако не все специалисты согласны с его прогнозом.

Рендер полета кораблей Starship на Марс / © SpaceX

«До полета на Марс нам осталось добрых 15 лет, а не пять, как намекает Илон Маск», — заявил бывший астронавт NASA Хосе Эрнандес.

По мнению Эрнандеса, совершившего полет в космос в 2009 году на борту «Шаттла» STS-128, предстоит проделать огромную работу, прежде чем люди будут готовы отправить первый экипаж на планету, находящуюся примерно в 55,76 миллиона километров от Земли.

До полета на Марс, по словам Эрнандеса, еще предстоит вывести из эксплуатации Международную космическую станцию, вложить средства в создание лунной базы, где будут разработаны и протестированы технологии, ведь сегодня для экспедиции на Красную планету существует слишком много технических препятствий.

Эрнандес, возможно, прав, когда речь заходит о многочисленных технических препятствиях, с которыми сталкивается SpaceX при разработке и испытаниях Starship, когда два последовательных прототипа взорвались во время тестов. Проще говоря, возглавляемая Маском компания, еще далека от запуска людей на Марс.

Тем временем NASA все еще надеется использовать Starship для миссии «Артемида III» — первого более чем за полвека пилотируемого полета на поверхность Луны.