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«Хаббл» запечатлел «сердце» спутницы Млечного Пути

Звездное скопление в центре Малого Магелланова Облака / © ESA / Hubble & NASA, C. Murray

Малое Магелланово Облако расположено на расстоянии 200 тысяч световых лет от Земли, в нем насчитывается не менее трех миллиардов звезд.

Ученые использовали установленную на орбитальной обсерватории камеру WFC3 с различными фильтрами, чтобы получить изображение центрального региона соседней галактики со множеством молодых светил и облаков межзвездного газа и пыли.

Более близкие к Земле звезды светятся ярким голубым или красноватым сиянием и окружены четырьмя дифракционными лучами. Более далекие звезды выглядят как точки оранжевого цвета.