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Уровень Мирового океана повысился быстрее прогнозируемого

В NASA зафиксировали резкое повышение уровня Мирового океана в 2024 году. Причиной назвали приток воды с суши из-за таяния ледников.

Среднестатистическое повышение уровня мирового океана с 1993 года / © NASA

По данным американского космического агентства, темпы подъема уровня Мирового океана в 2024 году составили 0,59 сантиметра по сравнению с ожидаемым ростом в 0,43 сантиметра.

Специалисты отметили, что уровень океана продолжает расти, при этом скорость подъема увеличивается все сильнее: за последние 30 лет среднегодовой уровень вырос в два раза.