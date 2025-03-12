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Человек впервые прожил с искусственным сердцем более 100 дней
Житель Нового Южного Уэльса (Австралия) стал первым человеком, который благополучно прожил более 100 дней с устройством BiVACOR, пока ему не пересадили донорское сердце.
Мужчина, страдающий тяжелой сердечной недостаточностью и ожидающий донорского органа, в конце ноября 2024 года получил искусственное сердце BiVACOR. Это имплантируемый роторный насос, работающий на основе магнитной левитации для воссоздания естественного кровотока.
Пациент с искусственным сердцем прожил до марта 2025-го, пока ему не стала доступна пересадка. Это рекорд, ведь до сих пор самый длительный промежуток времени между имплантацией и пересадкой составлял 27 дней.
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
Каждый год стрелки часов Судного дня напоминают миру о шаткости человеческого существования. Но что, если их «тиканье» влияет не только на политику, но и на здоровье миллионов людей? Авторы новой научной работы утверждают, что выявили тревожную тенденцию: чем ближе человечество к символической полуночи, тем чаще люди совершают самоубийства, умирают в результате несчастных случаев и расстройств, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков.
В космос отправился телескоп SPHEREx. С его помощью астрономы надеются понять, с чего началась Вселенная и как в космосе рождаются ингредиенты жизни.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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