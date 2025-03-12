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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +345
Посты: 603

Человек впервые прожил с искусственным сердцем более 100 дней

Житель Нового Южного Уэльса (Австралия) стал первым человеком, который благополучно прожил более 100 дней с устройством BiVACOR, пока ему не пересадили донорское сердце.

Сообщество
# биология
# медицина
# технологии
 Искусственное сердце BiVACOR / © BiVACOR / Claire Usmar
 Искусственное сердце BiVACOR / © BiVACOR / Claire Usmar

Мужчина, страдающий тяжелой сердечной недостаточностью и ожидающий донорского органа, в конце ноября 2024 года получил искусственное сердце BiVACOR. Это имплантируемый роторный насос, работающий на основе магнитной левитации для воссоздания естественного кровотока.

Пациент с искусственным сердцем прожил до марта 2025-го, пока ему не стала доступна пересадка. Это рекорд, ведь до сих пор самый длительный промежуток времени между имплантацией и пересадкой составлял 27 дней.

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