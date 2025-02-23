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Цукерберг анонсировал прокладку самого длинного в мире подводного интернет-кабеля

Владелец компании Meta* Марк Цукерберг объявил о «Проекте Waterworth» — амбициозном плане по прокладке подводного интернет-кабеля протяженностью почти 50 тысяч километров.

Маршрут прокладки будущего интернет-кабеля Meta* / © Meta*

Кабель будет проходить по дну сразу трех океанов, на глубине до 7000 метров. Он соединит США, Бразилию, ЮАР, Индию и Австралию. Проект планируют завершить к концу нынешнего десятилетия, его стоимость оценивают в 10 миллиардов долларов.

Необходимость прокладки интернет-кабеля объясняют активным развитием искусственного интеллекта и нарастающей конкуренцией между технологическими компаниями в этой сфере.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.