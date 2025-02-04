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Истребитель F-35 впервые сбросил пару умных авиабомб одновременно

Новейший американский истребитель F-35 Lightning II впервые в истории одновременно сбросил два высокоточных боеприпаса GBU-54 (LJDAM) на высокоскоростную движущуюся цель. Испытания проходили на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии.

F-35 сбрасывает авиабомбы GBU-54 (LJDAM) / © Lockheed Martin

По данным американских военных, эти испытания стали важной вехой в интеграции GBU-54 LJDAM на все версии F-35. Они подтвердили способность истребителя эффективно использовать эти боеприпасы.

GBU-54 представляет собой 227-килограммовую свободнопадающую бомбу, которая использует GPS и лазерное наведение для точного поражения целей.