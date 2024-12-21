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Олег Гончар
Олег Гончар
8 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1762

Mars Express показал «зимний» Марс

Представители Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение, полученное аппаратом Mars Express. На нем запечатлены «зимние» пейзажи Красной планеты.

Сообщество
# ESA
# космос
# Марс
Изображение региона Australe Scopuli / © ESA / DLR / FU Berlin
Изображение региона Australe Scopuli / © ESA / DLR / FU Berlin

Новый снимок, сделанный аппаратом Mars Express, запечатлел ландшафт, находящийся в южном полушарии Красной планеты, в регионе Australe Scopuli.

На изображении видна смесь из сухого льда и пыли, которая образовала контрастный черно-белый рисунок. Кстати, климатические условия в этом регионе куда суровее, чем на Земле: температура зимой там держится на отметке в минус 125 градусов Цельсия.

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# вокализация
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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