Mars Express показал «зимний» Марс

Черная плесень — это не только эстетически непривлекательные пятна в квартире или доме. Ее вред не заканчивается с выброшенным в мусорное ведро испорченным продуктом. Всего один квадратный метр грибка производит более одного миллиарда спор в день. Они проникают в воздух, которым мы дышим, незаметно подрывая здоровье. Ученые Пермского Политеха рассказали, что это за вид плесени, зачем ее используют при производстве конфет, как предотвратить появление грибка в жилище, чем для аллергиков и астматиков микроорганизмы особенно опасны, что такое мукормикоз и почему нельзя есть заплесневевший сыр даже после удаления пораженного участка.