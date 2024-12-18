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БПЛА впервые оснастили лазером для резки металла
Исследователи из Национального университета оборонных технологий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) разработали новое устройство, которое позволит небольшим дронам стрелять мощными лазерами. Когда-то это считалось невозможным, так как для генерации лазерного луча с большой дальностью поражения требуется тяжелое и громоздкое оборудование.
По данным газеты South China Morning Post, китайские ученые оснастили небольшие беспилотники перенаправляющим устройством, которое позволяет аппаратам принимать лазерные лучи и отражать их на другие объекты.
Устройство помогает дронам отражать лазерный луч мощностью до 30 киловатт, который вполне способен разрезать металл.
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Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.
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