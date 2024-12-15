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Исследователи показали, как будут выглядеть люди, которые спят меньше шести часов в сутки
Доктор Софи Босток совместно с компанией Bensons for Beds представили, как будут выглядеть люди в 2050 году, которые мало спят и уделяет много времени смартфону.
Из-за современного ритма жизни и одержимости смартфонами люди слишком мало спят, заявили эксперты. Таким образом, к 2050 году недостаток сна приведет к возникновению множества серьезных хронических проблем со здоровьем, которые проиллюстрированы на изображение человека будущего.
Женщина из будущего, которую смоделировали исследователи, страдает хроническими болями в спине. У нее редкие волосы, слабые мышцы рук, дряблая кожа, опухшие ноги и красные мешки под глазами.
Эксперты рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов в сутки. Взрослые, которые спят менее семи часов, подвержены большему риску проблем со здоровьем.
Некоторые люди, получившие донорское сердце, после перенесенной операции отмечали неожиданные изменения в своем характере или привычках, а также появление необычных воспоминаний. Группа арабских исследователей недавно рассмотрела свидетельства такого опыта, ранее описанные в научной литературе со слов пациентов. Однако по целому ряду причин претендующий на сенсационность обзор выглядит крайне сомнительным.
Исследователь из РТУ МИРЭА разрабатывает уникальное микробиологическое удобрение, сочетающее в себе высокую эффективность и экологичность. Новый препарат обещает увеличить скорость роста растений, восстановить почву после эрозии, улучшить усваивание минеральных удобрений и предотвратить распространение фитопатогенных микроорганизмов.
Люди склонны очеловечивать животных, приписывая им различные чувства: любовь, ревность, зависть. Однако вопрос о том, действительно ли такие состояния характерны не только для человека, оставался открытым. Ученые из США приблизились к однозначному ответу.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.
Астрономы заметили в далекой маленькой галактике крайне своеобразное явление: неизвестный объект вспыхнул и потух так стремительно, что это совершенно непохоже на большинство подобных событий в космосе. Подозревают, что за событием стоит черная дыра, притом та самая, которую давно разыскивают: черная дыра промежуточной массы.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
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