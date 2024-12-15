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Исследователи показали, как будут выглядеть люди, которые спят меньше шести часов в сутки

Доктор Софи Босток совместно с компанией Bensons for Beds представили, как будут выглядеть люди в 2050 году, которые мало спят и уделяет много времени смартфону.

Так будет выглядеть человек в 2050 году, который мало спит и много «сидит» в смартфоне / © Bensons for Beds

Из-за современного ритма жизни и одержимости смартфонами люди слишком мало спят, заявили эксперты. Таким образом, к 2050 году недостаток сна приведет к возникновению множества серьезных хронических проблем со здоровьем, которые проиллюстрированы на изображение человека будущего.

Женщина из будущего, которую смоделировали исследователи, страдает хроническими болями в спине. У нее редкие волосы, слабые мышцы рук, дряблая кожа, опухшие ноги и красные мешки под глазами.

Эксперты рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов в сутки. Взрослые, которые спят менее семи часов, подвержены большему риску проблем со здоровьем.