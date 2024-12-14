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Будущее гибридной авиации: стали известны первые результаты испытаний EcoPulse

Самолет-демонстратор EcoPulse с гибридной силовой установкой, созданный компаниями Airbus, Daher и Safran, завершил программу летных испытаний, продлившуюся с ноября 2023-го по июль 2024 года. Во время тестов за это время самолет выполнил около 50 полетов общей продолжительностью 100 часов.

Самолет-демонстратор EcoPulse / © Airbus

Созданный на базе самолета Socata TBM 940, EcoPulse получил гибридную силовую установку с шестью электродвигателями на крыле, мощную аккумуляторную батарею мощностью 300 киловатт и турбогенератор.

Летные испытания предоставили важные результаты, включая объективную оценку зрелости гибридных технологий, оценку производительности при интеграции в самолет и выявление эксплуатационных ограничений.

Например, испытания показали, что синхронизация электродвигателей может снизить уровень шума в салоне, а обдув крыла шестью электродвигателями улучшил аэродинамику на взлете, тогда как управление каждым из них по отдельности открыло новые возможности для маневров.