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Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в декабре 2024 года

Несмотря на приближающееся завершение 2024 года, космические компании по всему миру не проявляют признаков замедления своей деятельности.

Ракета New Glenn на стартовой площадке / © Blue Origin

Компания Blue Origin планирует выполнить первый запуск ракеты New Glenn, которая должна вывести прототип оборудования Blue Ring в космос для испытаний. В качестве многообещающего знака того, что первый полет состоится скоро, в ноябре Blue Origin привела ракету в вертикальное положение на стартовой площадке. Но конкретная дата запуска пока не объявлена.

Запуски SpaceX в этом году выходят на финишную прямую. Компания Илона Маск осуществит три запуска спутников Starlink, а также:

запуск двух спутников связи компании SES (12 декабря);

запуск четырех малых спутников связи Astranis на геостационарную орбиту для предоставления интернет-связи Филиппинам (16 декабря);

запуск геостационарного спутника связи компании Yahsat из ОАЭ (19 декабря).

Индийская организация космических исследований (ISRO) 20-го числа проведет эксперимент по космической стыковке. Ракета-носитель PSLV выведет на орбиту два аппарата, которые проведут стыковку и разделение в космосе в автоматическом режиме.

Японская компания ispace собирается осуществить вторую миссию по исследованию Луны, запуск которой пока намечен на декабрь. С помощью ракеты Falcon 9 запустят лунный модуль Resilience, на борту которого будут небольшой луноход, устройство для измерения радиации и арт-объект в виде миниатюрного красного дома.