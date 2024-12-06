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Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в декабре 2024 года
Несмотря на приближающееся завершение 2024 года, космические компании по всему миру не проявляют признаков замедления своей деятельности.
Компания Blue Origin планирует выполнить первый запуск ракеты New Glenn, которая должна вывести прототип оборудования Blue Ring в космос для испытаний. В качестве многообещающего знака того, что первый полет состоится скоро, в ноябре Blue Origin привела ракету в вертикальное положение на стартовой площадке. Но конкретная дата запуска пока не объявлена.
Запуски SpaceX в этом году выходят на финишную прямую. Компания Илона Маск осуществит три запуска спутников Starlink, а также:
- запуск двух спутников связи компании SES (12 декабря);
- запуск четырех малых спутников связи Astranis на геостационарную орбиту для предоставления интернет-связи Филиппинам (16 декабря);
- запуск геостационарного спутника связи компании Yahsat из ОАЭ (19 декабря).
Индийская организация космических исследований (ISRO) 20-го числа проведет эксперимент по космической стыковке. Ракета-носитель PSLV выведет на орбиту два аппарата, которые проведут стыковку и разделение в космосе в автоматическом режиме.
Японская компания ispace собирается осуществить вторую миссию по исследованию Луны, запуск которой пока намечен на декабрь. С помощью ракеты Falcon 9 запустят лунный модуль Resilience, на борту которого будут небольшой луноход, устройство для измерения радиации и арт-объект в виде миниатюрного красного дома.
Разработка называется XLand-MiniGrid и позволяет тренируемому ИИ выполнять триллион взаимодействий с обучающей его средой всего за три дня.
Евгений Владимирович Розанов, руководитель лаборатории «Исследований Озонового Слоя и Верхней Атмосферы» в Санкт-Петербургском государственном университете — самый цитируемый российский климатолог, один из главных рецензентов знаменитого доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), за который эта организация была удостоена Нобелевской премии мира. Его исследования, посвященные влиянию солнечной активности на климат и состояние озонового слоя, внесли значительный вклад в современное понимание глобальных климатических процессов и важности климатических наук. Мы решили спросить его, как устроена климатическая модель Земли, решена ли проблема озонового слоя и почему климатические вопросы так политизированы.
Ученые определили, что люди, населявшие Центральный Кавказ 18–10 тысяч лет назад, использовали для создания орудий охоты камень обсидиан из единственного месторождения — Заюковского. При этом другое популярное сырье — кремень — они добывали из десяти разных источников. Оказалось, что за кремнем оранжевого цвета древним охотникам приходилось путешествовать на расстояния более 200 километров, что указывает на наличие культурных связей с соседними регионами, где в этот период были распространены стоянки той же культурной традиции.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным
Сражались ли амазонки на территории нашей страны, как развивались первые крупные города и чем древний геном выносливее современного — об этом нам рассказал Харис Мустафин, заведующий лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ.
Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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