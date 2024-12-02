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Николай Головин
Николай Головин
48 минут назад
Рейтинг: +204
Посты: 526

План Маска создать колонию на Марсе может закончиться массовой гибелью людей, заявила биолог

Генеральный директор SpaceX Илон Маск не раз заявлял, что планирует создать постоянное поселение на Марсе с численностью населения не менее одного миллиона человек к 2050 году.

Сообщество
# Илон Маск
# Марс
# технологии
Визуализация марсианской колонии / © SpaceX
Визуализация марсианской колонии / © SpaceX

Но этот амбициозный и рискованный план может быть обречен с самого начала. По крайней мере, так считает биолог и писатель Келли Вайнерсмит.

В новом интервью CNN Келли и ее муж художник-мультипликатор Зак Вайнерсмит подробно рассказали о своем скептицизме по поводу колонизации Красной планеты.

«Невозможно увеличить численность населения Марса до миллиона человек, чтобы не случилась катастрофа», — предупредила Вайнерсмит.

По мнению биолога, женщины на Красной планете, скорее всего, не смогут выносить и родить детей из-за проблем с гравитацией (сила тяжести у поверхности Марса примерно в 2,5 раза слабее земной). К тому же там отсутствует вода в жидком виде, очень холодно, и вся планета представляет собой огромную пустыню.

Тем не менее, напомнила Вайнерсмит, в краткосрочной перспективе Красная планета может оказаться прекрасным местом для исследований.

Эти опасения во многом перекликаются с опасениями других экспертов, критиковавших планы Маска по колонизации Марса. Помимо политических, технологических и этических вопросов, этот проект может оказаться непомерно дорогим даже для самого богатого человека в мире.

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Комментарии

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1 Комментарий
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16 секунд назад
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Оу, ну если писатель так считает, а художник согласен, то Илону Маску действительно стоит пересмотреть свои планы. Тревожно!
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# наука
# наука и техника
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1 2
16 секунд назад
Оу, ну если писатель так считает, а художник согласен, то Илону Маску действительно стоит пересмотреть свои планы. Тревожно!

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4 минуты назад
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Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Мана Банана
5 часов назад
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Иван Колупаев
5 часов назад
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Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

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Степан Жук
5 часов назад
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Мана Банана
5 часов назад
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