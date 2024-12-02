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План Маска создать колонию на Марсе может закончиться массовой гибелью людей, заявила биолог
Генеральный директор SpaceX Илон Маск не раз заявлял, что планирует создать постоянное поселение на Марсе с численностью населения не менее одного миллиона человек к 2050 году.
Но этот амбициозный и рискованный план может быть обречен с самого начала. По крайней мере, так считает биолог и писатель Келли Вайнерсмит.
В новом интервью CNN Келли и ее муж художник-мультипликатор Зак Вайнерсмит подробно рассказали о своем скептицизме по поводу колонизации Красной планеты.
По мнению биолога, женщины на Красной планете, скорее всего, не смогут выносить и родить детей из-за проблем с гравитацией (сила тяжести у поверхности Марса примерно в 2,5 раза слабее земной). К тому же там отсутствует вода в жидком виде, очень холодно, и вся планета представляет собой огромную пустыню.
Тем не менее, напомнила Вайнерсмит, в краткосрочной перспективе Красная планета может оказаться прекрасным местом для исследований.
Эти опасения во многом перекликаются с опасениями других экспертов, критиковавших планы Маска по колонизации Марса. Помимо политических, технологических и этических вопросов, этот проект может оказаться непомерно дорогим даже для самого богатого человека в мире.
Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?
Группа астрономов изучила десятки панорамных снимков, сделанных марсоходом Curiosity в 2019 и 2021 годах, и заметила на них уникальное атмосферное явление. Перистые облака на большой высоте переливались красным, зеленым и синим цветами в лучах закатного Солнца. На Земле такие облака называют перламутровыми и на Красной планете наблюдают впервые. Ученые также обнаружили сезонность этих переливов.
«Легко ли женщине в астрофизике?», об этом мы спросили Елену Нохрину, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ. А еще расспросили о том, почему светится черная дыра и не схлопываются желтые карлики, есть ли другая жизнь во Вселенной и возможны ли «кротовые дыры» в космосе!
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Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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