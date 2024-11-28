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Ракеты серии Falcon 9 совершили 400-й успешный полет

Рано утром 27 ноября ракета Falcon 9 с 24 спутниками Starlink компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде и спустя примерно 65 минут вывела аппараты на низкую околоземную орбиту. Таким образом, ракеты серии Falcon 9, которые дебютировали в 2010 году, совершили 400-й успешный полет.

Ракета SpaceX Falcon 9 отправляет в космос 24 интернет-спутника Starlink из Космического центра имени Кеннеди во Флориде 27 ноября 2024 года / © SpaceX

Первая ступень Falcon 9 благополучно вернулась на Землю, приземлившись на беспилотном корабле A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане примерно через восемь минут после старта.

Это была 375-я посадка первой ступени Falcon 9 в целом, 15-я для этого конкретного ускорителя, согласно данным SpaceX.