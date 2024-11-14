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NASA и «Роскосмос» разошлись во мнениях о причине и значимости утечки воздуха на МКС
Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США и госкорпорации «Роскосмос» продолжают обсуждать причины и степень серьезности утечки воздуха на российском сегменте Международной космической станции. В NASA опасаются, что это может привести к распаду переходной камеры в модуле «Звезда».
Постоянная утечка воздуха из переходной камеры в модуле «Звезда» российского сегмента станции снова стала главным вопросом во время непродолжительного заседания Консультативного комитета NASA по МКС. Там представили информацию о встрече членов этого комитета с коллегами из «Роскосмоса» в Москве для обсуждения вопросов, связанных с орбитальной станцией.
Бывший астронавт и помощник администратора NASA Боб Кабана, который возглавляет Консультативный комитет NASA по МКС, сообщил, что у технических групп США и России нет единого понимания вероятной первопричины или серьезности последствий утечек воздуха.
Российские инженеры считают, что трещины, вероятно, вызваны «высокой циклической усталостью» от микровибраций. В NASA, напротив, утверждают, что роль играют несколько факторов, включая давление и механическое напряжение, свойства материала модуля и воздействие окружающей среды.
Кроме того, российские специалисты продолжают искать и герметизировать утечки и не считают, что катастрофический распад переходной камеры в модуле «Звезда» реален.
«Русские уверены, что продолжение деятельности безопасно, но они не могут доказать это нам. США считают, что это небезопасно, но мы не можем доказать русским, что это так», — заключил Кабана.
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