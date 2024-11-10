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Новую китайскую ракету для пилотируемых полетов на Луну испытают в 2026 году

Ракета Long March 10A отправится в свой первый полет в 2026 году, что станет важным шагом для отправки тайконавтов на Луну в будущем. Об этом сообщила официальная газета Министерства науки и технологий КНР Science and Technology Daily.

Статическое огневое испытание первой ступени ракеты Long March 10 / © CASC

Ракету Long March 10A длиной 67,4 метра и диаметром пять метров задействуют для запуска пилотируемого космического корабля нового поколения на станцию «Тяньгун». Носитель будет способен выводить полезную нагрузку массой до 14 200 килограммов на низкую околоземную орбиту в конфигурации с первой многоразовой ступенью.

Лунный вариант Long March 10 станет длиннее: высота составит 92 метра, он сможет выводить 27 тонн полезной нагрузки на геопереходную орбиту.

В июне 2024 года китайские инженеры уже успешно провели статическое огневое испытание первой ступени ракеты Long March 10A.