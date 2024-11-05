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В России построили дрон-авианосец по патентам советского конструктора
Специалисты конструкторского бюро «Беспилотная поршневая авиация» создали испытательный образец БПЛА типа конвертоплан «Велес». Он предназначен для транспортировки малых дронов до места их применения.
Для создания нового дрона инженеры использовали двигатель внутреннего сгорания по бесшатунной схеме советского конструктора Сергея Баландина. Он отличается от обычных кривошипно-шатунных двигателей схемой передачи движения поршней на коленчатый вал, меньшими габаритами, более высокой удельной мощностью и простотой устройства, что в два-три раза снижает трудоемкость изготовления.
Благодаря поршневому двигателю аппарат, созданный на основе конвертоплана Ми-30, сможет летать на расстояние до 200 километров. Его можно будет задействовать для заброса дронов в тыл противника.
В феврале 2025 года начнутся полноценные испытания нового дрона-авианосца.
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Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
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