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В России построили дрон-авианосец по патентам советского конструктора

Специалисты конструкторского бюро «Беспилотная поршневая авиация» создали испытательный образец БПЛА типа конвертоплан «Велес». Он предназначен для транспортировки малых дронов до места их применения.

Конвертоплан / © Getty Images

Для создания нового дрона инженеры использовали двигатель внутреннего сгорания по бесшатунной схеме советского конструктора Сергея Баландина. Он отличается от обычных кривошипно-шатунных двигателей схемой передачи движения поршней на коленчатый вал, меньшими габаритами, более высокой удельной мощностью и простотой устройства, что в два-три раза снижает трудоемкость изготовления.

Благодаря поршневому двигателю аппарат, созданный на основе конвертоплана Ми-30, сможет летать на расстояние до 200 километров. Его можно будет задействовать для заброса дронов в тыл противника.

В феврале 2025 года начнутся полноценные испытания нового дрона-авианосца.