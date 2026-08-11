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Человекоподобный робот Boston Dynamics научился менять батарею менее чем за три минуты
Человекоподобный робот Atlas компании Boston Dynamics теперь способен самостоятельно заменять разряженную батарею менее чем за три минуты.
Человекоподобный робот Atlas постепенно приближается к практическому применению в промышленности. Автоматическая замена батареи позволит ему дольше работать без участия человека и свести простои к минимуму.
Серийная версия Atlas способна самостоятельно определить, что батарея разряжена, вернуться на специальную станцию, заменить аккумулятор менее чем за три минуты и продолжить выполнение задания. В Boston Dynamics отмечают, что система предназначена для сокращения простоев на предприятиях, где роботам может требоваться практически непрерывная работа.
При обычной эксплуатации Atlas способен работать около четырех часов, а при выполнении тяжелых погрузочных операций — примерно два часа. Полная зарядка традиционным способом занимает около 90 минут, поэтому автоматическая замена батареи может стать существенным преимуществом для предприятий, работающих в несколько смен.
Новая версия Atlas имеет рост около 1,88 метра и весит примерно 90 килограммов. Робот способен длительное время работать с грузами массой до 30 килограммов, а кратковременно поднимать до 50 килограммов. Кроме того, его кисти оснащены тактильными датчиками, а система кругового обзора на 360 градусов позволяет воспринимать окружающее пространство.
Boston Dynamics разрабатывала последнюю версию Atlas специально для промышленного применения — в частности, для подъема и перемещения грузов, а также выполнения различных операций по обработке материалов. Робот сочетает электрические приводы, современные сенсорные системы и управление на основе искусственного интеллекта, благодаря чему способен адаптировать движения к изменяющимся условиям, а не просто следовать заранее запрограммированным сценариям.
Автоматическая замена батареи, улучшенные манипуляционные возможности и расширенный набор сенсоров постепенно превращают Atlas в человекоподобного робота, рассчитанного на продолжительную работу в реальных промышленных условиях.
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