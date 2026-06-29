В музее нашли ранее утраченный самый большой позвонок мегалодона

Ученые обнаружили в музейных запасниках и просканировали гигантские позвонки мегалодона, найденные на раскопках в Дании еще в 1978 году. Микротомография подтвердила рекордный размер хрящей, а анализ годовых колец показал, что акула родилась трехметровой и дожила до 65 лет. Рядом с позвонками обнаружили чешую гигантской акулы, которая, вероятно, стала последним обедом суперхищника.

Из-за хрящевого скелета остатки вымерших акул редко сохраняются в палеонтологической летописи, поэтому ученые обычно оценивают размер мегалодона (Otodus megalodon) только по зубам. В 1982 году датский исследователь описал гигантские позвонки из формации Грам, но когда музей переезжал в 1989-м, образец разбился и долгое время считался навсегда утраченным.

Недавние расчеты, по которым предельную длину мегалодона оценили в 24,3 метра, опирались исключительно на старые фотографии этих костей. Не хватало физического образца, чтобы точно подтвердить экстремальные габариты рыбы и изучить механику ее роста.

Куратор Копенгагенского музея обнаружил обломки знаменитых позвонков в хранилище, после чего палеонтологи отобрали два наиболее сохранившихся фрагмента. Чтобы заглянуть внутрь плотной ткани и не разрушить хрупкий образец, его поместили в микрокомпьютерный томограф. Результаты исследования позвонков опубликованы в журнале Palaeontologia Electronica.

С помощью томографа высокого разрешения биологи рассмотрели концентрические кольца роста внутри кальцинированного хряща, которые формируются по тому же принципу, что и годовые кольца у деревьев. Математическая модель фон Берталанфи помогла сопоставить ширину колец с возрастом и темпами удлинения тела животного.

Дополнительно палеонтологи собрали осадочную породу, которая прилипла к позвонкам и заполняла их трещины. Эту породу они просеяли через сита с размером ячейки от 0,1 миллиметра, чтобы найти микроскопические остатки других организмов.

Сканирование подтвердило первоначальные замеры: диаметр позвонка составлял 23 сантиметра. На сегодня это самые крупные окаменелые позвонки акулы и, вероятно, самые большие кости рыб (не тетраподов) за всю историю палеонтологии. Для сравнения, позвонки крупнейшей современной китовой акулы не превышают 10 сантиметров в поперечнике.

Подсчет годовых колец показал, что этот мегалодон появился на свет уже гигантским — приблизительно 3,6 метра в длину. На момент смерти особи исполнилось около 64-65 лет. Математическая кривая роста допускает, что теоретически акула могла дожить до 96 лет и достичь длины 28 метров. Однако сами исследователи призвали считать консервативным и научно обоснованным максимумом длину 24,3 метра.

В породе, облеплявшей позвонки, ученые нашли плакоидную чешую и жаберные тычинки гигантской акулы (Cetorhinus). Пропорции и высокая плотность самого позвонка полностью исключают его принадлежность к этому планктоноядному виду. Поскольку кости точно принадлежат мегалодону, а мелкие фрагменты другой рыбы находились вплотную к ним в районе предполагаемого желудка, палеонтологи сделали вывод, что медлительная 15-метровая гигантская акула послужила пищей для мегалодона незадолго до его гибели.

Исследование музейного образца помогло поставить точку в спорах о максимальных габаритах мегалодона. Сохранившиеся позвонки документально подтвердили гигантизм вида, дали биологические данные о скорости роста и рационе одного из крупнейших хищников в истории Земли.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Максим Абдулаев 175 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.