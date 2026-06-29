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29 июня, 13:18
Андрей Серегин
10

Саблезубая кошка из Аризоны оказалась не тупиковой ветвью, а предком саблезубых тигров

❋ 4.0

Почти 100 лет саблезубая кошка Adelphailurus kansensis оставалась неверно определенной: описанная в 1934 году по обломку челюсти, она десятилетиями не поддавалась изучению и выпадала из всех эволюционных реконструкций ранних кошачьих. Палеонтологи впервые описали ее полный череп, полвека пролежавший в музейных запасниках, и выяснили, что этот хищник занимает строго промежуточное положение между двумя ключевыми родами саблезубых кошек — Metailurus и Yoshi.

Палеонтология
# кости
# кошки
# саблезубые кошки
# систематика
# череп

Adelphailurus kansensis — один из хищников Северной Америки. Этот зверь размером с пуму обитал в позднем миоцене, примерно пять-семь миллионов лет назад. В 1934 году палеонтолог Клод Хиббард описал его по мелкому фрагменту — куску верхней челюсти с зубами из карьера Эдсон в Канзасе. Почти 100 лет никто не знал, как выглядел его череп.

Adelphailurus не вписывался в эволюционную цепочку, поэтому систематически выпадал из всех анализов. Притом что в саблезубые кошки и так записывали всех животных с гипертрофированными клыками. Роды Metailurus, Yoshi, Dinofelis и их родня постоянно мигрировали по разным ветвям эволюционного древа, а само существование этой группы вызывало споры.

Прорыв случился, когда исследователи переосмыслили музейные запасники. В Американском музее естественной истории хранится практически полный череп с фрагментами челюсти и клыками, найденный в середине XX века в Аризоне. Полвека его по ошибке считали представителем рода Pseudaelurus — это еще один таксономический парадокс, куда по традиции сгружали всех средних по размеру миоценовых кошек без выраженных саблезубых клыков.

Род Pseudaelurus описали еще в 1850 году, его название буквально переводится как «ложный кот». Если в руки ученых попадала среднего размера миоценовая кошка без гипертрофированных саблезубых клыков, но и без продвинутых черт современных пантер, ее часто почти автоматически записывали в Pseudaelurus. Со временем внутри рода скопилось множество видов, многие из которых не приходились друг другу родственниками.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) провели полноценное сравнительно-анатомическое расследование с использованием лазерного 3D-сканирования и геометрической морфометрии. Череп в цифровом виде сравнили с известными образцами Metailurus major, Yoshi minor, Yoshi garevskii и Yoshi yongdengensis, оценив форму по координатам ключевых точек. Результаты опубликовало издание Journal of Vertebrate Paleontology.

Результаты анализа показали, что по совокупности признаков Adelphailurus находится ровно посередине между видами Metailurus и Yoshi. Узкая вытянутая морда и положение подглазничного отверстия роднят его с первым, широкий округлый череп — со вторым видом. Но скуловые дуги у зверя оказались аномально тонкими и не утолщаются спереди, в отличие от обоих родственников.

Кроме того, исследователи обнаружили зазубренность на обоих краях верхних клыков. С задней стороны она четкая, с передней — слабая и сходит на нет к вершине.

Все эти признаки показывают, что зверь был уникальным видом и его ближайших родственных видов до нас не дошло. Поэтому считать его младшим братом рода Metailurus нельзя.

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Андрей Серегин
133 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Палеонтология
# кости
# кошки
# саблезубые кошки
# систематика
# череп
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