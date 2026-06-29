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29 июня, 12:34
Илья Гриднев
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Ученые выяснили, почему с возрастом живот растет сам по себе — даже без изменений в питании

❋ 3.8

Биологи нашли особый тип стволовых клеток, которые просыпаются в среднем возрасте и активно производят новый жир на животе. Открытие сделали благодаря масштабным экспериментам на мышах и анализу человеческих тканей. Результат объяснил природу возрастного ожирения и дал новую цель для будущих лекарств.

Биология
# висцеральный жир
# метаболизм
# старение
# стволовые клетки
В среднем возрасте в организме включается клеточный «рубильник» LIFR, который заставляет стволовые клетки строить висцеральный жир независимо от диет и тренировок / © Marvel/Disney

С возрастом вес человека часто остается стабильным, но талия все равно неуклонно растет. Жир копится глубоко в брюшной полости. Одновременно люди постепенно теряют мышечную массу. Такое изменение состава тела ведет к диабету второго типа и болезням сердца даже у внешне стройных людей.

Биологи давно знали, что старые жировые клетки со временем увеличиваются в размерах. Однако оставалось неясным, почему у людей старше 40 лет ткань так быстро разрастается именно вокруг талии. До сих пор ученые считали, что у здоровых взрослых новые жировые запасы почти не образуются. Новое исследование показало обратное: стареющий организм начинает создавать совершенно новые клетки.

Биологи отследили поведение клеток — предшественников жира на разных этапах жизни. Результаты опубликовали в журнале Science. Авторы научной работы создали генетически измененных мышей, у которых уже существующие и вновь появившиеся жировые клетки светились разными цветами.

Затем стволовые клетки из жировой ткани грызунов разного возраста пересадили молодым особям. Биологи подсчитали количество образовавшихся жировых клеток и оценили активность генов внутри каждой клетки, чтобы понять скрытый механизм.

Оказалось, ткани молодых мышей вели себя спокойно и создавали мало жира. Материал мышей среднего возраста, напротив, генерировал огромные объемы новых запасов. У грызунов в возрасте девяти месяцев свежие клетки составляли 68% от всего жира на животе, а к одному году этот показатель достигал 82%.

Ученые выяснили, что по мере взросления часть обычных стволовых клеток превращалась в специфические преадипоциты. Биологи назвали их аббревиатурой CP-A. Доля таких клеток в организме грызунов росла с 6% до 34% к одному году жизни. Позже, когда грызуны окончательно старели, процесс останавливался.

В молодости новые жировые клетки почти не создаются. В среднем возрасте стволовые клетки (ASC) меняют поведение и превращаются в особый «возрастной» тип клеток (CP-A). Под управлением рецептора LIFR они начинают агрессивно размножаться и массово производить новый висцеральный жир, из-за чего и растет живот. / © Guan Wang et al./Science(2026)

Исследователи нашли и главный «рубильник» этого процесса — клеточный рецептор LIFR. Именно он заставлял ткани агрессивно делиться. Когда ученые блокировали этот рецептор химическими препаратами, количество новых жировых клеток у мышей падало в три раза.

В конце эксперимента проанализировали образцы брюшного жира пяти взрослых мужчин. Биологи нашли там элементы, очень похожие на мышиные CP-A. Причем количество этих клеток точно так же росло вместе с возрастом доноров. Ученые сделали вывод, что взросление само по себе пробуждало в стволовых клетках способность размножаться и создавать жир.

Теперь у биологов появилось объяснение того, почему талия расширяется с возрастом даже при правильном питании и физических нагрузках. Главная причина кроется в появлении новых жировых клеток, которые массово производят активировавшиеся предшественники.

Открытие рецептора LIFR дало подходящую мишень для фармакологии. Если найдется безопасный способ блокировать эти возрастные клетки у людей, врачи получат надежное средство против ожирения и тяжелых нарушений обмена веществ.

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Илья Гриднев
183 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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Биология
# висцеральный жир
# метаболизм
# старение
# стволовые клетки
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Комментарии

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1 Комментарий
Evgeny
Evgeny
3 минуты назад
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Новый тип - скуф-клетки!
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Evgeny
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Миша Бел
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