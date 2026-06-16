Обнаружена новая древнейшая ветвь австралийских сумчатых
Палеонтологи нашли в Австралии окаменелости трех ранее неизвестных видов сумчатых. Сравнительный и эволюционный анализ указал на то, что эти животные принадлежали к древнейшей эволюционной ветви, существовавшей на Австралийском континенте более 50 миллионов лет назад.
В районе заповедника окаменелостей Ривеслей в Австралии ученые нашли останки трех ранее неизвестных видов мелких сумчатых. Они жили на этой территории около 18 миллионов лет назад. Научная работа опубликована в издании Journal of Paleontology.
Эти животные питались насекомыми и весили от 25 до 200 граммов, то есть по размеру походили на землероек и мышей. Исследователи выделили новые виды в отдельный отряд сумчатых Keeunamorphia и сделали вывод, что они относились к древнейшей ветви, которая могла быть предковой для этих млекопитающих. По-видимому, ветвь Keeunamorphia зародилась в Гондване более 50 миллионов лет назад и просуществовала в Австралии как минимум 35 миллионов лет, прежде чем исчезнуть в среднем миоцене.
Традиционно считалось, что австралийские сумчатые произошли от общего предка, прибывшего из Южной Америки через Антарктиду более 50 миллионов лет назад. Но новые окаменелости не соответствуют этим представлениям.
Применив методы эволюционного моделирования, ученые пришли к выводу, что эти животные не состояли в близком родстве с другими сумчатыми, жившими в то же время. А их зубы напоминали зубы гораздо более древних видов. Вероятно, эта предковая ветвь, существовавшая на протяжении десятков миллионов лет, связывала самые ранние формы на континенте с более поздними плотоядными и всеядными животными, включая хищных сумчатых и сумчатых барсуков.
В позднем олигоцене существовало нескольких ветвей сумчатых млекопитающих. Значит, отряд начал активно эволюционировать где-то между поздним эоценом и ранним олигоценом.
Это открытие позволяет пересмотреть представление о ранней фауне Австралии, которая, судя по всему, была разнообразнее, чем считалось ранее. Исследователи предположили, что когда Австралия была частью Гондваны, на ее территории обитало множество примитивных сумчатых и некоторые из них могли дать начало животным, которых мы знаем сегодня.
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