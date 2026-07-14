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14 июля, 15:00
Редакция Naked Science
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Глава NASA впервые за восемь лет прилетел на Байконур

❋ 4.9

Глава NASA Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции. По данным «Роскосмоса», это первый визит руководителя американского космического агентства на Байконур за восемь лет. Айзекман также встретился с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым.

Космонавтика
# NASA
# Байконур
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
# США
Джаред Айзекман
Джаред Айзекман / © AP Photo, John Raoux

Глава NASA Джаред Айзекман прибыл на Байконур, где 14 июля должен состояться запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции. На космодроме он примет участие в мероприятиях, связанных с проводами международного экипажа.

В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Для Менона это будет первый полет в космос. NASA сообщало, что экипаж проведет на станции около восьми месяцев.

Визит Айзекмана стал первым посещением Байконура руководителем NASA за восемь лет. Это редкое событие на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и США после 2022 года. При этом программа Международной космической станции остается одним из немногих направлений, где две страны продолжают практическое сотрудничество.

На Байконуре Айзекман встретился с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. По данным РИА Новости, главы ведомств приняли участие в мероприятиях перед стартом «Союза МС-29», а «Роскосмос» сообщил, что ожидается еще одна встреча Баканова с Айзекманом.

Одной из подтвержденных тем переговоров стало продление эксплуатации Международной космической станции. Баканов сообщил, что намерен обсудить этот вопрос с главой NASA. Сейчас США и их партнеры по станции ориентируются на работу МКС до 2030 года, тогда как Россия формально продлила участие в проекте до 2028 года.

Запуск «Союза МС-29» запланирован с Байконура на 14 июля. После старта корабль должен выполнить быстрый полет к станции и пристыковаться к модулю «Причал». Для российско-американской пилотируемой программы этот запуск стал не только очередной сменой экипажа, но и заметным дипломатическим эпизодом вокруг МКС.

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Космонавтика
# NASA
# Байконур
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
# США
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