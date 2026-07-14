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Спутники показали, как идет строительство крупнейшего футбольного стадиона в мире
Марокко строит крупнейший стадион в мире вместимостью 115 тысяч зрителей. Этот проект стал частью масштабной государственной программы, направленной на подготовку к чемпионату мира по футболу 2030 года, борьбу за право проведения финального матча турнира и укрепление позиций страны как одного из ведущих туристических и экономических центров Африки.
Новый Grand Stade Hassan II возводится недалеко от Касабланки и станет центральным элементом масштабной программы развития, включающей строительство и модернизацию аэропортов, гостиничной инфраструктуры, транспортной сети и городских объектов.
Grand Stade Hassan II считается главным козырем Марокко в борьбе за право принять финальный матч чемпионата мира 2030 года. Окончательное решение о месте проведения финала ФИФА пока не приняла, однако весь проект изначально разрабатывался с расчетом сделать Марокко одним из основных претендентов на проведение самого престижного матча мирового футбола.
Вместимость арены составит 115 тысяч человек, что позволит ей стать крупнейшим футбольным стадионом планеты.
Строительство стадиона должно продемонстрировать способность Марокко реализовывать крупнейшие инфраструктурные проекты, привлекать иностранных инвесторов, модернизировать города и укреплять свое положение в качестве одного из ведущих экономических центров Африки. Поэтому крупнейший стадион планеты становится не только спортивным объектом, но и важным инструментом международного позиционирования страны.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.
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4 Июля, 2017
Как один солдат водородную бомбу изобрел
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