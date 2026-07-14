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Спутники показали, как идет строительство крупнейшего футбольного стадиона в мире

Марокко строит крупнейший стадион в мире вместимостью 115 тысяч зрителей. Этот проект стал частью масштабной государственной программы, направленной на подготовку к чемпионату мира по футболу 2030 года, борьбу за право проведения финального матча турнира и укрепление позиций страны как одного из ведущих туристических и экономических центров Африки.

Строительство стадиона Grand Stade Hassan II / © TS

Новый Grand Stade Hassan II возводится недалеко от Касабланки и станет центральным элементом масштабной программы развития, включающей строительство и модернизацию аэропортов, гостиничной инфраструктуры, транспортной сети и городских объектов.

Строительство стадиона Grand Stade Hassan II / © TS

Grand Stade Hassan II считается главным козырем Марокко в борьбе за право принять финальный матч чемпионата мира 2030 года. Окончательное решение о месте проведения финала ФИФА пока не приняла, однако весь проект изначально разрабатывался с расчетом сделать Марокко одним из основных претендентов на проведение самого престижного матча мирового футбола.

Рендер стадиона Grand Stade Hassan II / © Reproduction / Populous / Oualalou / Choi

Вместимость арены составит 115 тысяч человек, что позволит ей стать крупнейшим футбольным стадионом планеты.

Рендер стадиона Grand Stade Hassan II / © Reproduction / Populous / Oualalou / Choi

Строительство стадиона должно продемонстрировать способность Марокко реализовывать крупнейшие инфраструктурные проекты, привлекать иностранных инвесторов, модернизировать города и укреплять свое положение в качестве одного из ведущих экономических центров Африки. Поэтому крупнейший стадион планеты становится не только спортивным объектом, но и важным инструментом международного позиционирования страны.