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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
14 июля, 07:40
Рейтинг: +676
Посты: 963

Спутники NASA показали ржаво-оранжевые реки Аляски

За последние годы спутниковые снимки, аэрофотосъемка и наземные исследования, охватившие более 1000 километров хребта Брукс на Аляске, зафиксировали необычное явление: вода в реках более чем 200 водосборных бассейнов изменила цвет с прозрачного на ржаво-оранжевый.

Сообщество
# Аляска
# реки
# спутники
# США
Ржаво-оранжевые воды реки Агашашок в национальном заповеднике Ноатак на Аляске / © NASA Earth Observatory / Michala Garrison 
Ржаво-оранжевые воды реки Агашашок в национальном заповеднике Ноатак на Аляске / © NASA Earth Observatory / Michala Garrison 

По словам ученых, большинство этих изменений произошло всего за последние 10–12 лет, совпав с заметным ростом температуры воздуха и грунта.

Исследователи считают, что главной причиной появления «ржавых» рек стало ускоренное таяние вечной мерзлоты. По мере оттаивания почвы и горных пород вода начинает проникать в ранее недоступные слои земной коры. Там она вступает в реакцию с минералами, вымывая в ручьи и реки железо, серную кислоту и различные микроэлементы. Этот процесс напоминает кислотный дренаж шахт — хорошо известное экологическое явление, при котором вода, проходя через горные породы в районах заброшенных рудников, насыщается соединениями железа и окрашивается в характерный оранжевый цвет.

Дополнительную роль могут играть микроорганизмы. Разлагая органические остатки в оттаявшей почве, они образуют растворимые соединения железа, которые, попадая в насыщенную кислородом речную воду, быстро окисляются, создавая эффект «ржавчины».

Оранжевые воды рек Аляски / © NASA Earth Observatory / Michala Garrison 
Оранжевые воды рек Аляски / © NASA Earth Observatory / Michala Garrison 

Лишь недавно ученые начали осознавать истинные масштабы этого явления.

Специалисты Службы национальных парков США, Геологической службы США и нескольких университетов сообщили о 75 реках на севере Аляски, которые недавно изменили цвет. Однако дальнейший анализ спутниковых снимков высокого разрешения позволил выявить еще около 200 подобных случаев.

Ржаво-оранжевые реки протекают по хребту Брукс на севере Аляски / © NASA Earth Observatory / Michala Garrison
Ржаво-оранжевые реки протекают по хребту Брукс на севере Аляски / © NASA Earth Observatory / Michala Garrison

Для определения времени появления необычной окраски исследователи использовали архив спутников Landsat, совместного проекта NASA и Геологической службы США.

В ходе исследования под руководством эколога Джона О’Доннелла, ученые рассчитали специальный индекс покраснения, основанный на анализе красного и синего спектральных диапазонов, чувствительных к присутствию гидроксидов железа в воде.

Результаты показали, что некоторые реки приобрели оранжевый цвет примерно в 2018 году и с тех пор остаются такими постоянно. Другие же меняли окраску лишь на определенное время, после чего вновь становились прозрачными.

Одним из самых ярких примеров стала река Агашашок в национальном заповеднике Ноатак. В 2019 году спутники Landsat зафиксировали резкое увеличение индекса покраснения. Наземные и воздушные обследования подтвердили наличие нескольких километров ярко-оранжевого русла, а растительность вокруг выходов подземных вод заметно потемнела.

Теперь исследователи намерены выяснить, какие именно условия запускают этот процесс и почему интенсивность окрашивания меняется от года к году и от сезона к сезону.

Одной из возможных причин называют глубокий снежный покров. Толстый слой снега зимой действует как теплоизоляция, защищая почву от сильных морозов и способствуя более раннему оттаиванию вечной мерзлоты летом. Кроме того, в периоды высокого уровня воды концентрация соединений железа снижается за счет разбавления речного потока.

Для более глубокого понимания происходящего ученые планируют провести геофизические исследования на склоне холма, где кислые грунтовые воды выходят на поверхность. Это позволит изучить особенности геологического строения, гидрологии и состояния вечной мерзлоты под землей.

Исследователей особенно беспокоит влияние этого явления на качество воды и водные экосистемы. Многие местные сообщества используют эти реки как источник питьевой воды и рыболовства для собственного обеспечения. В некоторых местах уже зафиксировано снижение биоразнообразия одновременно с появлением оранжевой окраски воды.

Сейчас специалисты изучают, насколько токсичными становятся такие водоемы, как меняется уровень загрязнения со временем и совпадают ли участки «ржавых» рек с районами нереста мигрирующих рыб.

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