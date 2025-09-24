  • Добавить в закладки
24 сентября, 09:05
Сеченовский Университет
Новая технология поможет наладить отечественное производство сорбентов для очистки лекарств

Исследователи Центра синтетической биотехнологии Сеченовского Университета разработали уникальную платформенную технологию создания аффинных сорбентов. Эти материалы используются в фармацевтической промышленности для очистки моноклональных антител, вирусных векторов для генной терапии и вакцин и других иммунобиологических препаратов. Новая технология не требует использования токсичных растворителей и значительно упрощает процесс получения сорбентов для фарминдустрии. Инновация позволит наладить отечественное производство критически важных материалов, необходимых для очистки иммунобиологических препаратов.

Сеченовский Университет
# импортозамещение
# лекарства
# растворители
# сорбенты
# ферменты
Российские ученые создали экологичную замену токсичным растворителям для сорбентов / © Shutter Speed, unsplash.com

В отличие от традиционных методов разработки афинных сорбентов, основанных на классическом органическом синтезе, новая технология — природоподобная. Она использует механизм, позаимствованный у грамположительных болезнетворных бактерий (например, стафилококков и стрептококков). Он играет ключевую роль в жизненном цикле этих микроорганизмов, в том числе защищая от иммунной системы. Ключевой элемент технологии – фермент сортаза А. В живой природе он помогает различным белкам «прикрепляться» к клеточной стенке бактерий и обусловливает их вирулентность. Ученые Центра синтетической биотехнологии создали рекомбинантные белки, которые этот фермент с высокой точностью «распознает» и присоединяет к полимерному носителю.

«В мире и в России подобной промышленной технологии получения афинных сорбентов до сих пор не было, для создания этих продуктов традиционно используются подходы классического органического синтеза, —  рассказал руководитель Центра Василий Степаненко.  – Преимущества нашей технологии в том, что она не требует использования токсичных растворителей, значительно упрощает процесс получения сорбентов и позволяет добиться очень высокой избирательности ферментативной реакции – региоселективности. Кроме того, наш подход дает возможность локализовать производство отечественных аффинных сорбентов для фарминдустрии на территории России. Сейчас такие сорбенты производят только в нескольких зарубежных компаниях».

Практическая ценность разработки уже подтверждена. Совместно с российской компанией «Гринвэн» и РТУ МИРЭА на ее основе была создана и коммерциализирована линейка продуктов для очистки моноклональных антител, отмеченная премией Правительства Москвы для молодых ученых. Сейчас научная группа адаптирует платформенную технологию, чтобы создать сорбенты для очистки вирусных препаратов, препаратов ДНК и мРНК, которые используются, например, при производстве вакцин и в технологиях CAR-T. Проект планируется реализовать до конца 2026 года.

Исследования центра проводятся в рамках реализации программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).

Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года.
# импортозамещение
# лекарства
# растворители
# сорбенты
# ферменты
