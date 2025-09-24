Новая технология поможет наладить отечественное производство сорбентов для очистки лекарств

Исследователи Центра синтетической биотехнологии Сеченовского Университета разработали уникальную платформенную технологию создания аффинных сорбентов. Эти материалы используются в фармацевтической промышленности для очистки моноклональных антител, вирусных векторов для генной терапии и вакцин и других иммунобиологических препаратов. Новая технология не требует использования токсичных растворителей и значительно упрощает процесс получения сорбентов для фарминдустрии. Инновация позволит наладить отечественное производство критически важных материалов, необходимых для очистки иммунобиологических препаратов.

В отличие от традиционных методов разработки афинных сорбентов, основанных на классическом органическом синтезе, новая технология — природоподобная. Она использует механизм, позаимствованный у грамположительных болезнетворных бактерий (например, стафилококков и стрептококков). Он играет ключевую роль в жизненном цикле этих микроорганизмов, в том числе защищая от иммунной системы. Ключевой элемент технологии – фермент сортаза А. В живой природе он помогает различным белкам «прикрепляться» к клеточной стенке бактерий и обусловливает их вирулентность. Ученые Центра синтетической биотехнологии создали рекомбинантные белки, которые этот фермент с высокой точностью «распознает» и присоединяет к полимерному носителю.

«В мире и в России подобной промышленной технологии получения афинных сорбентов до сих пор не было, для создания этих продуктов традиционно используются подходы классического органического синтеза, — рассказал руководитель Центра Василий Степаненко. – Преимущества нашей технологии в том, что она не требует использования токсичных растворителей, значительно упрощает процесс получения сорбентов и позволяет добиться очень высокой избирательности ферментативной реакции – региоселективности. Кроме того, наш подход дает возможность локализовать производство отечественных аффинных сорбентов для фарминдустрии на территории России. Сейчас такие сорбенты производят только в нескольких зарубежных компаниях».

Практическая ценность разработки уже подтверждена. Совместно с российской компанией «Гринвэн» и РТУ МИРЭА на ее основе была создана и коммерциализирована линейка продуктов для очистки моноклональных антител, отмеченная премией Правительства Москвы для молодых ученых. Сейчас научная группа адаптирует платформенную технологию, чтобы создать сорбенты для очистки вирусных препаратов, препаратов ДНК и мРНК, которые используются, например, при производстве вакцин и в технологиях CAR-T. Проект планируется реализовать до конца 2026 года.

Исследования центра проводятся в рамках реализации программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Сеченовский Университет 46 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.