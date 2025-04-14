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Ученые разработали алгоритм для обнаружения скрытых радиосигналов
В РТУ МИРЭА разработали уникальную программу, способную точно определять направление источников радиоизлучения, даже если они скрыты преднамеренными помехами. Эта инновация открывает новые возможности для радиолокации, навигации и мониторинга радиоэфира, что особенно актуально в условиях роста числа технологических и военных вызовов.
Программа использует фильтр Калмана — мощный математический инструмент, который позволяет уменьшать влияние шумов и помех. Она автоматически анализирует данные, предсказывает состояние системы и корректирует его на основе новых измерений.
«Наша разработка позволяет анализировать сигналы с высокой точностью не только при наличии шумов, но и активных помех. Это критически важно для безопасности и эффективности современных радиотехнических систем», — отмечает автор программы, доцент кафедры телекоммуникаций Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Станислав Абышев.
Разработка найдет применение в радиолокации для точного определения местоположения объектов, в навигационных системах для повышения устойчивости сигналов GPS и ГЛОНАСС, а также в мониторинге радиоэфира для выявления несанкционированных передач.
Программа уже зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности и может работать на обычных компьютерах под управлением Windows, macOS или Linux.
РТУ МИРЭА продолжает укреплять свои позиции в области высоких технологий, предлагая решения, которые делают мир безопаснее и технологичнее. «Этот проект — еще один шаг к тому, чтобы российские разработки задавали стандарты в области радиоэлектроники и защиты информации», — подчеркивают в университете.
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Ученые проследили траекторию упавшего в 2014 году на Землю межзвездного метеороида CNEOS14, чтобы выяснить возможное местоположение гипотетической Девятой планеты. Расчеты указали на участок неба в созвездиях Тельца и Ориона, но поиски не увенчались успехом. Это приводит к нескольким возможным выводам: либо планета еще дальше и тусклее, чем предполагалось, либо она в другом месте, либо ее не существует.
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До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
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