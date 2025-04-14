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2 часа назад
РТУ МИРЭА

Ученые разработали алгоритм для обнаружения скрытых радиосигналов

4.4

В РТУ МИРЭА разработали уникальную программу, способную точно определять направление источников радиоизлучения, даже если они скрыты преднамеренными помехами. Эта инновация открывает новые возможности для радиолокации, навигации и мониторинга радиоэфира, что особенно актуально в условиях роста числа технологических и военных вызовов.

РТУ МИРЭА
# Алгоритм
# помехи
# радиосигналы
# шумы
Ученые разработали алгоритм для обнаружения скрытых радиосигналов – иллюстрация к материалу на Naked Science
В РТУ МИРЭА разработали алгоритм для обнаружения скрытых радиосигналов / © Maveric149, ru.wikipedia.org

Программа использует фильтр Калмана — мощный математический инструмент, который позволяет уменьшать влияние шумов и помех. Она автоматически анализирует данные, предсказывает состояние системы и корректирует его на основе новых измерений.

«Наша разработка позволяет анализировать сигналы с высокой точностью не только при наличии шумов, но и активных помех. Это критически важно для безопасности и эффективности современных радиотехнических систем», — отмечает автор программы, доцент кафедры телекоммуникаций Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Станислав Абышев.

Разработка найдет применение в радиолокации для точного определения местоположения объектов, в навигационных системах для повышения устойчивости сигналов GPS и ГЛОНАСС, а также в мониторинге радиоэфира для выявления несанкционированных передач.

Программа уже зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности и может работать на обычных компьютерах под управлением Windows, macOS или Linux.

РТУ МИРЭА продолжает укреплять свои позиции в области высоких технологий, предлагая решения, которые делают мир безопаснее и технологичнее. «Этот проект — еще один шаг к тому, чтобы российские разработки задавали стандарты в области радиоэлектроники и защиты информации», — подчеркивают в университете.

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РТУ МИРЭА
51 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# Алгоритм
# помехи
# радиосигналы
# шумы
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