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7 минут назад
РТУ МИРЭА
5

Ортез будущего: в России придумали устройство для реабилитации руки

4.6

В РТУ МИРЭА создали ортез, который помогает восстанавливать подвижность кисти после травм лучевого нерва и перенесенного инсульта. Устройство не просто фиксирует руку, а активно участвует в реабилитации, позволяя пациентам быстрее вернуться к полноценной жизни.

РТУ МИРЭА
# инсульт
# мозг
# Нервы
# ортез
Дарья Масленникова из РТУ МИРЭА создала ортез, который поможет быстрее восстанавливаться после инсульта благодаря тренировке движений пальцев рук / © Пресс-служба РТУ МИРЭА

Ортез состоит из 10 регулируемых элементов, которые выполняют функцию сухожилий. Каждый из них можно индивидуально настроить под анатомические особенности пациента. В отличие от классических ортезов, которые лишь ограничивают движение, эта разработка стимулирует восстановление моторики, помогая заново учиться выполнять даже мелкие действия.

Ежегодно в России регистрируется около 450 тысяч инсультов, и у 80% выживших остаются двигательные нарушения. Травмы лучевого нерва — еще одна распространенная проблема, особенно после переломов и производственных повреждений. Большинство существующих решений лишь пассивно фиксируют руку, не способствуя активному восстановлению.

«Мы создали систему, которая активно участвует в процессе реабилитации, а не просто поддерживает руку, — объясняет Дарья Масленникова, автор проекта, студентка четвертого курса Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА. — Это дает пациентам возможность быстрее вернуться к нормальной жизни».

Алексей Кириченко, научный руководитель проекта, старший преподаватель кафедры биокибернетических систем и технологий РТУ МИРЭА, подчеркивает: «Существующие аналоги либо жестко фиксируют руку, ограничивая подвижность, либо используют единую кинематическую цепь, синхронно разгибая все пальцы. Уникальность нашего ортеза в том, что каждый палец можно сгибать и разгибать отдельно благодаря двум разгибателям на фаланги. Это новая технология, аналогов которой на рынке пока нет».

Еще одно ключевое преимущество — ортез располагается только на тыльной стороне руки, сохраняя естественную подвижность ладони. Это особенно важно для пациентов, которым необходимо постепенно восстанавливать мелкую моторику без лишнего дискомфорта.

Проект уже получил поддержку в «Акселераторе РТУ МИРЭА», что ускорит его доработку и выход на рынок. В перспективе — помощь тысячам людей, стремящихся вернуть себе свободу движений.

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РТУ МИРЭА
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МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# инсульт
# мозг
# Нервы
# ортез
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